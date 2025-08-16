¿Por qué la Clínica San Rafael suspendió servicios a usuarios de Nueva EPS en Quindío y Risaralda?

Armenia

Atención que por el no pago de la deuda, la clínica San Rafael suspendió los servicios a los usuarios de la Nueva EPS en los departamentos de Quindío y Risaralda, solo atenderán urgencias vitales

La gerente de la Clínica San Rafael Eje cafetero, Carolina Pérez Bolaños anunció la suspensión de servicios a usuarios de la Nueva EPS en los departamentos de Quindío y Risaralda.

La decisión obedece a que la Nueva EPS adeuda millonarios recursos a esta clínica que afectan el normal desarrollo de operaciones y provoca dificultad en el cumplimiento de las obligaciones con el personal de salud, proveedores y demás actores.

Solo prestarán a los usuarios de la Nueva EPS el servicio de urgencias vitales.

En el comunicado, las directivas de la Clínica dejan en claro que para los usuarios de las demás EPS la atención continúa sin problema.

Sobre este tema el secretario de salud del Quindío, Carlos Alberto Gómez Chacón manifestó “la clínica San Rafael había venido suspendiendo servicios a Nueva EPS desde hace un buen tiempo y había desescalado las actividades programadas que tenía con esta entidad.

Y agregó “de acuerdo a lo que se conoce, las deudas superan los $100.000 millones de pesos y ellos tenían dividida la prestación de servicios en Risaralda y en Quindío. En Quindío ellos habían recibido algunos pagos, pero ellos lo estaban vinculando pues al tema de Risaralda.

Cuando se tocó el tema pues con Nueva EPS estaban como en un proceso de revisión de la cartera y de las dificultades que se tenían, pero pues ellos han venido desescalando desde hace unos buenos meses los servicios a nueva EPS que han venido a ser asumidos por el hospital San Juan de Dios y por la clínica de la Sagrada Familia.

Cabe recordar que en los últimos meses tanto el hospital San Juan de Dios de Armenia como la clínica La Sagrada Familia han alertado y denunciando las demoras o no pago de la deuda de la Nueva EPS, incluso ya la Clínica La Sagrada Familia suspendió temporalmente servicios por la falta de pagos.

