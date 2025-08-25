72.000 medicamentos pendientes por entregar en el Quindío, incrementa la problemática

Armenia

No para la crisis por la falta de entrega oportuna de los medicamentos a usuarios de las EPS en el departamento, recordemos que la semana pasada pacientes trasplantados renales realizaron una protesta debido a esta situación.

El secretario de Salud departamental, Carlos Alberto Gómez señaló que gracias a la mediación que realizaron lograron la entrega de los medicamentos para que estos pacientes trasplantados puedan continuar con su tratamiento de manera efectiva.

“Con los medicamentos de los pacientes que tenían trasplantes renales y que no les habían sido entregados por nueva EPS, se ha logrado esta semana les sea entregado puedan contar nuevamente con sus medicamentos y entró un nuevo operador para régimen subsidiado en el caso de nueva EPS que se llama Medic, y está generando toda la respuesta", mencionó.

Estrategias para superar la crisis

Reconoció que la problemática incrementa cada día más por eso han articulado esfuerzos, con la Nueva EPS que es la de mayor cobertura en el departamento, para desarrollar estrategias como la entregatón de medicamentos el próximo sábado 30 de agosto en el municipio de Circasia y están programando dos jornadas para la ciudad de Armenia uno para el régimen contributivo y otro para el subsidiado.

“Nos vamos a desatrasar, hemos acordado con Nueva EPS realizar el día 30 el sábado una entregatón en el municipio de Circasia para evacuar todos los pendientes que estaban en este municipio. Y estamos programando dos entregatones en la ciudad de Armenia, uno para régimen subsidiado con Médic y uno para régimen contributivo con Colsubsidio para ponernos al día con todos esos pendientes que están siendo requeridos por todos los usuarios", informó.

Advirtió que la dificultad se ha presentado con la entrega de pañales, medicamentos para la diabetes, para la hipertensión arterial y glaucoma.

“En especial, lo que tiene que ver con pañales, lo que tiene que ver con medicamentos para la diabetes y lo que tiene que ver con medicamentos para hipertensión arterial y glaucoma que son importantes. Estamos tratando de hacer una gestión también para la aplicación de medicamentos especiales en el caso, por ejemplo, de pacientes con VIH u otros medicamentos que requieren una aplicación especial para poder ponernos al día con los usuarios", afirmó.

Añadió: “Se han incrementado bastante. Ya llevamos cerca de 72.000 medicamentos pendientes en lo que ha corrido el año, es una situación que se ha agravado, no solamente para nueva EPS, sino para las demás EPS, es un tema que se ha vuelto complejo".

Reiteró que refuerzan el contacto permanente con la gerencia regional de la entidad para solventar la crisis.