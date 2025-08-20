¿Qué dicen usuarios de la Nueva EPS en Quindío por suspensión de servicios en la Clínica San Rafael?

Armenia

Ante la medida que se tomó desde el pasado fin de semana donde la clínica suspendió servicios en el Quindío y Risaralda, el presidente de la asociación de usuarios de la Nueva EPS en el departamento Roberto Acosta se mostró muy preocupado por el impacto negativo que generará en la ampliación de la red de prestadores.

Aseguró que el panorama es muy complejo entendiendo que no hay clínicas que cuenten con ese nivel de complejidad por eso genera la alarma para los usuarios de esta EPS en el departamento.

“La decisión de la clínica San Rafael de no prestar más servicios a los afiliados a la nueva EPS, pues es un golpe duro para la calidad y la oportunidad en la atención a los usuarios de la nueva EPS o afiliados a la nueva EPS, ya que es un departamento como el quindío que tiene tan pocas clínicas de ese nivel, de esa complejidad, pues es desaparecer uno o que uno de esas entidades no le presten ya más servicios a la nueva EPS, pues afecta precisamente lo que nosotros hemos venido señalando de ampliar la red de prestadores", indicó.

Fue claro que la decisión se debe a que no se cumple con los acuerdos adquiridos ni los pagos que se han determinado entre la clínica y la dirección de la Nueva EPS a nivel nacional.

El llamado al agente interventor

Advirtió que el agente interventor no ha solucionado las problemáticas de fondo, sino que actualmente se ha profundizado la crisis en cuanto a la mala atención ya que lo que estaba mal ahora está mucho peor como el pago a los proveedores y a los prestadores afectando directamente la calidad del servicio.

“Pero esta decisión de la clínica San Rafael se la toman es porque la nueva EPS no cumple con los pagos y los acuerdos que entre la clínica y la dirección de la nueva EPS a nivel nacional se han determinado. El agente interventor de la nueva EPS no ha resuelto los problemas que encontró cuando lo nombraron como agente interventor y la nueva EPS fue intervenida por el gobierno“, señaló.

Considera es clave que el gobierno nacional entre a resolver la problemática de la falta de pagos para que los pacientes sean atendidos nuevamente en la clínica San Rafael que la presentaron como una alternativa de exclusividad, pero que finalmente no fue ajena a la crisis.

“Lo que antes era malo ya ahora es super peor. Por ejemplo, en la entrega de medicamentos en los pagos a los proveedores, en los pagos a los prestadores. Todo esto que desde abril del año pasado que fue la intervención ha afectado enormemente a la calidad y la oportunidad en la atención de los pacientes de la nueva EPS", afirmó.

Añadió: “El gobierno nacional y el agente interventor tiene que entrar a resolver este problema de los pagos lo más pronto posible para que los pacientes de la nueva EPS se han atendidos nuevamente en una clínica que no la presentaron como una clínica que iba a tener exclusividad con los pacientes de la nueva EPS y miren en lo que terminó“.

Es de anotar que son 240.000 los afiliados de la Nueva EPS en el departamento.