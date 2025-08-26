Autoridades caldenses gestionarán recursos para ampliar pista y construir terminal en Aerocafé

Audiencia de licitación del proyecto Aeropuerto del Café en el Centro Cultural Rogelio Salmona de la Universidad de Caldas en Manizales.

Manizales

De acuerdo a la programación, el inicio de obras arrancarían en un año aproximadamente, sin embargo, el gerente del proyecto, Jorge Mejía, explica que el contratista podría arrancar antes dejando construida la pista de 1.460 metros, inicialmente.

“Desde la región buscaremos conseguir los recursos para el lado Tierra y en el año 2028 tengamos una terminal. Hemos hablado con inversionistas y gente que desea construir el aeropuerto y se pretende ampliar a 2.600 metros para ser competitivos con el sur de Antioquia y el Norte del Tolima. Tendríamos cuatro aerolíneas que transportarán unos 80 pasajeros y con la pista inicial tendríamos un servicio de 24 horas. El Aeropuerto Matecaña no da abasto para la demanda de pasajeros y eso quiere hacer Aeropalestina”.

Henry Gutiérrez, Gobernador de Caldas afirma que esta es una fecha de agradecimiento, ya que Aerocafé toma un vuelo definitivo representando la salida del departamento y la región hacia el exterior. Reconoce que la decisión financiera del proyecto era compleja, pero asegura que está a favor del desarrollo y el progreso.

“El aeropuerto no es un sueño, es una necesidad. El Patrimonio Autónomo expidió un certificado de disponibilidad de $ 639.000 millones que son la carta blanca a la licitación y si esta se cumple de acuerdo al cronograma, para noviembre debería estar asignada con pluralidad de oferentes y esperemos gane el mejor consorcio. Recientemente, el gobierno nos asignó $ 270.000 millones y tenemos una gran bolsa de unos $ 840.000 millones para la primera fase y ojalá sea un proceso transparente y que se haga de la mejor manera y cumpliendo el cronograma”.

Con la financiación asegurada y la apertura de la licitación, significa que esta parte del país tendrá mayor competitividad, donde incrementará el turismo y se crearán nuevas oportunidades para la población, indica Álvaro Osorio, alcalde de Palestina, quien además, subraya que es entendible la desconfianza actual de algunos habitantes luego de tantas promesas incumplidas años atrás, pero enfatiza que las inquietudes surgen sobre la fase II o lado Tierra.

La licitación fue publicada ayer en el SECOP desde las 10:00 a. m. La construcción del lado Aire generará unos 2.500 empleos directos y 3.800 de forma indirecta.