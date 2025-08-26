“Debemos tener muchos veedores”: Mintransporte sobre el proyecto Aerocafé

Manizales

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, insistió que el proyecto del Aeropuerto del café debe tener una veeduría constante para que no sucedan las irregularidades del pasado. Por otro lado, la funcionaria reiteró que será el INVIAS quien administre la concesión Autopistas del Café, sin embargo, no se descarta la ayuda de un particular.

La jefe de la cartera comentó que esperan que la adjudicación del proyecto se presente antes de terminar el año y anunció que el Aeropuerto de Café debe tener múltiples veedores para que los recursos no se pierdan. La funcionario comentó que este aeropuerto es fundamental para el desarrollo del turismo en la región

“Vamos a arrancar con la etapa uno que implica avanzar a 1460 m, que ya es una pista importante. Después vendrán otras fases, pero esta primera fase nos va a permitir que se movilice 1 millón de personas. Eso es un dato bastante fuerte, bastante grande en materia de los aeropuertos de Colombia”, dijo La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas

EL General José Henry Pinto Rodríguez, explicó que ya hay unas obras de preparación en Aerocafé que será fundamentales cuando comience el proyecto.

“Con dignidad cumplimos lo prometido. La aprobación de 245 000 000 de pesos que hacían falta para el cierre financiero fue posible gracias al trabajo de todos los que hacen parte del comité directivo. Señor presidente, usted me dijo el primer día: El aeropuerto del café es un objetivo estratégico del país”, comentó Rojas

Natalia Irene Molina Posso, directora de Planeación Nacional, explicó que este no es un proyecto de Caldas, sino de todo el país que necesita mejores espacios de conexión que permitan jalonar el turismo.

“Yo quisiera reconocer el trabajo de la señora ministra de transporte María Fernanda Rojas del señor del doctor Merchán y su equipo de trabajo que pienso que es un equipo con toda la capacidad técnica para sacar adelante este gran reto”, dijo Molina

Le puede interesar: Presidente de la República oficializa la apertura de la licitación del Aeropuerto del Café

Concesión Autopista del Café

Por otro lado, la ministra de transporte también habló del futuro de la concesión Autopistas del Café “Mi posición frente a esto siguiendo los lineamientos del presidente es que no se prorrogan concesiones, salvo que sea absolutamente indispensable y salvo que ofrezcan beneficios reales para las comunidades. Entonces, en este momento hay un estudio de una propuesta que se llama conexión IP conexión Centro”, explicó la ministra

Estos tres funcionarios más Fernando Merchán firmaron el pacto simbólico de la apertura formal del proceso de licitación de la primera fase del Aeropuerto del Café