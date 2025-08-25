26 casas resultaron afectadas por dos vendavales registrados en Manzanares y Pensilvania, Caldas

Manizales

26 casas resultaron afectadas por las lluvias en el departamento de Caldas durante las últimas horas, los municipios más afectados son Pensilvania y Manzanares. La Unidad de Gestión de Riesgo de Caldas adelanta gestiones para la entrega de ayudas humanitarias a los damnificados

Paula Villamil directora de la Unidad de Gestión de Riesgo de Caldas, entregó los detalles de las lluvias registradas en el municipio de Manzanares donde 20 viviendas resultaron afectadas. Explicó que los hechos se presentaron en zona rural y anunció que desde la Unidad se entregarán ayudas humanitarias

“Se presentó en horas de la madrugada un vendaval en el municipio de Manzanares, el cual afectó las veredas Campo Alegre, de Buenos Aires y Naranjal. Este vendaval ocasiona daños a cubiertas de alrededor de 20 viviendas ubicadas en el caño del río Guarinó”; dijo Villamil.

Por su parte, Jhon Gómez Castaño, coordinador de Gestión del Riesgo de Pensilvania, Caldas, comentó que hay 6 familias damnificadas por las lluvias de las últimas horas.

“El reporte hasta el momento son de seis familias afectadas y dos en la cabecera municipal. Esto sumado pues a las afectaciones que se presentaron la semana anterior por fuertes precipitaciones en el corregimiento de Arboleda”, comentó el funcionario.

Según el Ideam las lluvias se incrementarán en la presente semana especialmente en el oriente del departamento de Caldas