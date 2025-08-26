Armada rescata a nueve personas a la deriva de aguas del Pacífico colombiano

Tras un despliegue de varias horas de búsqueda, fue encontrada una embarcación que se encontraba a la deriva en el océano Pacifico colombiano con nueve personas a bordo, quienes emitieron una alerta al Sistema Integrado de Control de Tráfico y Vigilancia Marítima –SICTVM- de la Capitanía de Puerto de Buenaventura.

Esta señal se dio por parte del capitán de la embarcación de nombre “Binney”, quien manifestó que la motonave en la que se desplazaba con rumbo al municipio de Bahía Solano, en el Chocó, se encontraba a la deriva, luego de presentar una pérdida de propulsión en sus motores.

“Se realizo un despliegue de la Unidad de Reacción Rápida –URR- de la Estación de Guardacostas de Buenaventura, para comenzar la búsqueda en el área indicada y dar con el paradero de estas nueve personas”, relató el capitán Camilo Larrota, comandante de la Estación de Guardacostas de Buenaventura.

El hecho finalizó en la localización exitosa de la embarcación a 40 millas náuticas del Distrito Especial de Buenaventura. Las autoridades verificaron el estado de salud de todos los tripulantes y además brindaron acompañamiento hasta ubicarse en una zona segura, mencionó Javier García, uno de los tripulantes de la embarcación Binney.

“Estuvimos más de 13 horas naufragando, ellos estuvieron muy atentos y nos ayudar a llegar tierra”, añadió.

Es importante recordar que puede reportar cualquier emergencia marítima a través de las líneas 146, y 147, las cuales están disponibles las 24 horas del día.