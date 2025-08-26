Energía solar ilumina 171 hogares rurales en el Valle del Cauca y mejora su calidad de vida

Valle del Cauca

Más de 170 familias campesinas de los municipios de Bolívar, Dagua, Florida y Pradera, en el Valle del Cauca, ya cuentan con energía limpia y segura gracias al proyecto de instalación de sistemas solares fotovoltaicos liderado por el Ministerio de Minas y Energía y el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas (IPSE).

La iniciativa, que presenta un avance del 80% en el departamento, busca transformar la vida de comunidades rurales que por años dependieron de velas y lámparas de gasolina para iluminar sus hogares.

➡️ #OjoAlDato 👁‍🗨 | Más de 170 familias rurales en Bolívar, Dagua, Florida y Pradera reciben sistemas solares fotovoltaicos que transforman su vida y dejan atrás las lámparas de gasolina. pic.twitter.com/w4Jf8FsEY7 — Caracol Radio Cali (@Caracol_Cali) August 26, 2025

Es de resaltar que las familias beneficiadas no solo reciben los equipos, sino también capacitación en uso eficiente de la energía, lo que garantiza la sostenibilidad del proyecto.

Este avance representa un paso significativo en la transición energética justa, ya que permitirá a las comunidades mejorar su calidad de vida con acceso continuo a servicios básicos como refrigeración de alimentos, conexión de electrodomésticos y mejores condiciones para la educación y el trabajo en sus hogares.