La Unidad para las Víctimas convoca al empresariado de Medellín para acelerar reparaciones del país

Medellín

Medellín se prepara para recibir el "I Foro Empresarial por la Reparación Integral“, una iniciativa nacional liderada por la Unidad para las Víctimas que busca vincular al sector privado en la aceleración de las indemnizaciones. Tras el éxito obtenido en ciudades como Bogotá, Cali y Bucaramanga, la gira llega a la capital antioqueña este 15 de mayo, con el objetivo de consolidar alianzas con el empresariado regional, gremios y cuerpos diplomáticos para fortalecer los mecanismos de reparación económica en el país.

Durante el encuentro, se presentarán a los empresarios de la región las diversas modalidades de articulación con el Fondo para la Reparación, que incluyen donaciones directas, contribuciones voluntarias y esquemas de valor compartido. Esta estrategia pretende que las organizaciones locales no solo contribuyan al cierre de brechas sociales, sino que integren la reparación como un pilar de sostenibilidad e impacto dentro de sus modelos de negocio, permitiendo una ejecución más ágil de los recursos destinados a las víctimas del conflicto.

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Como incentivo para la participación, se destaca que las organizaciones que realicen aportes podrán acceder a beneficios fiscales de acuerdo con la normativa vigente, la cual contempla un descuento del 25% del valor donado directamente en su impuesto sobre la renta. Este mecanismo busca incentivar la inversión social privada, garantizando que el apoyo a los procesos de reconstrucción del tejido social también represente una eficiencia financiera para las compañías vinculadas.

La jornada en la ciudad incluirá espacios de diálogo técnico y la firma simbólica de cartas de intención entre el sector público y privado, movilizando el robusto tejido empresarial antioqueño antes de que la gira continúe hacia Montería. Las empresas interesadas en conocer los requisitos de vinculación y participación en el foro, pueden realizar su inscripción oficial a través de la plataforma digital www.colombiarepara.co.