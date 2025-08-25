Condenan a integrante de ‘La 40’ por el homicidio de líder comunal en Medellín

Medellín, Antioquia

Un juez penal de conocimiento condenó a 31 años y 4 meses de prisión a Estiven de Jesús Blandón Henao, alias Pilancho, integrante del grupo delincuencial La 40, por su responsabilidad en el asesinato del líder comunal Luis Fernando Gil Luján, ocurrido el 29 de septiembre de 2017 en el barrio Castilla de Medellín.

De acuerdo con la sentencia, Blandón Henao fue hallado culpable de los delitos de homicidio, concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego. Las pruebas aportadas por un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) permitieron demostrar que, en compañía de otros hombres armados, disparó contra la víctima en vía pública desde un vehículo, ocasionándole heridas que le causaron la muerte poco después en un centro asistencial.

Luis Fernando Gil Luján, de 26 años, era un reconocido líder social del barrio Castilla e integrante del movimiento Tierra en Resistencia.

Tras el crimen, alias Pilancho huyó a Ecuador, donde fue capturado y extraditado a Colombia en mayo de 2023 para responder por los hechos.

Esta es la segunda condena relacionada con el homicidio de Gil Luján. Anteriormente, Mauricio Hernández Muñoz, alias Tajada, fue sentenciado a 18 años y 6 meses de prisión mediante preacuerdo.