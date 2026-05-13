Es capturado presunto jefe de sicarios del Clan del Golfo en ofensiva militar en El Bagre

El Bagre, Antioquia

En medio de las operaciones militares que se adelantan en el Bajo Cauca antioqueño, tropas del Batallón de Selva N.° 57 de la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la SIJIN de la Policía realizaron la captura de presunto cabecilla de sicarios del Clan del Golfo.

Capturaron en el municipio de El Bagre a alias Katiro, presunto segundo cabecilla de zona y jefe de sicarios de la subestructura Manuel Alexánder Ariza Rosario, perteneciente al Clan del Golfo.

La acción se desarrolló en el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus, mediante labores de inteligencia y seguimiento que permitieron ubicar a los señalados integrantes de la estructura criminal.

Durante el operativo también fueron capturados alias Rolo y alias Niche, quienes, según las autoridades, harían parte de la misma organización ilegal que delinque en esta zona del departamento.

En poder de los capturados, las autoridades incautaron dos pistolas, un fusil, cuatro proveedores y 97 cartuchos de diferentes calibres, material que, al parecer, sería utilizado para fortalecer las acciones armadas del grupo ilegal en el territorio.

De acuerdo con información oficial, alias Katiro sería el encargado de coordinar homicidios selectivos, cobros extorsivos y otras acciones violentas que buscaban mantener el control criminal y financiero del Clan del Golfo en El Bagre y sectores cercanos del Bajo Cauca antioqueño.

Además, los capturados estarían relacionados con actividades de intimidación a la población e inteligencia delictiva en la región.

El brigadier general Óscar del Cristo Díaz Montiel aseguró que este resultado operacional representa una afectación directa a las economías ilícitas y a la capacidad criminal de la estructura armada organizada.

Los tres capturados y el material decomisado quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras avanzan los procesos judiciales correspondientes.

Entre tanto, el Ejército anunció que continuará desarrollando operaciones militares en el Bajo Cauca para debilitar las estructuras armadas ilegales y fortalecer las condiciones de seguridad para las comunidades de la subregión.