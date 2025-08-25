ICBF Antioquia tiene nueva directora y empleados levantan paro tras dos semanas de cese

Medellín, Antioquia

Tras dos semanas de paro, los empleados del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en Antioquia retomaron sus labores este viernes, luego de alcanzar acuerdos con las directivas frente al pliego de peticiones que mantenía bloqueado el funcionamiento de varios centros zonales.

Entre los compromisos pactados por el área de Gestión Humana está garantizar la totalidad de los recursos para el pago de contratistas en la regional, además del nombramiento de profesionales en vacantes definitivas. Estos refuerzos buscan aliviar la carga laboral que, según los trabajadores, estaba afectando la atención a niños, niñas y adolescentes.

En medio de la negociación, también se confirmó el nombramiento de Catalina García Robledo como nueva directora regional en propiedad, luego de tres años de encargos. La nueva directora es nutricionista y hasta ahora era la coordinadora del área de Ciclos de Vida y Nutrición, asumirá el reto de estabilizar la gestión y darle continuidad a los programas del instituto en el departamento.

En materia administrativa, se acordó el traslado de los centros zonales de Porce Nus, Aburrá Sur (Itagüí) y la zonal Suroriente, que requerían mejoras urgentes para garantizar la prestación de los servicios.

El cese de actividades había comenzado el 11 de agosto como respuesta a la falta de personal, retrasos en pagos y carencia de recursos, factores que los empleados advertían podían poner en riesgo derechos fundamentales de la niñez.