Gobernación solicita a la ANLA que autorice a Hidroituango elevar la capacidad útil del embalse

Medellín

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, desde el evento de la versión 49 de la asamblea de la ANDI que desarrolló en Plaza Mayor, hizo tres propuestas a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) ante el inminente riesgo que está el país por el denominado fenómeno de “Superniño” para evitar un apagón en el país.

El mandatario propone que Hidroituango, que hoy trabaja con cuatro de las 8 turbinas, pueda suplir la necesidad que se pueda reportar y calificó al departamento como una despensa de energía.

“Nos autoricen una mayor capacidad de embalse en Hidroituango. Hidroituango puede casi que doblar la capacidad útil del embalse, y eso permitiría que para la temporada de sequía que se avecina con el Fenómeno del Niño tengamos cómo producir energía eléctrica barata, porque si llegáramos a enfrentar un niño, se triplicaría la tarifa de energía”, agregó el mandatario.

También expuso otras dos opciones para que se analicen en medio del contexto de la posible sequía. La según es que el gobierno encienda las termoeléctricas desde este momento para que sea esa energía la que se consuma y que las hidroeléctricas sostengan el fenómeno del niño.

“Sin que le caiga Rusinqui y la policía secreta de la superintendencia que le permita a ISA, GEM y a EPM regular la cadena hídrica de Guatapé San Carlos, porque hoy les toca actuar de manera descoordinada, so pena de que les monten una denuncia por polución”.

Recalca que estas propuestas están orientadas a que se evite un apagón en el país.