Una mujer fue asesinada en Medellín; el presunto agresor, al parecer, se salvó de ser linchado

Medellín

Este miércoles se reportó el homicidio de una joven de 18 años dentro de la casa en la que vivía con su pareja sentimental. Al parecer, la mujer fue agredida a golpes y su cuerpo hallado en la cama de la casa ubicada en el barrio Villatina, centro-oriente de Medellín.

Según el reporte de las autoridades generado por el relato del presunto victimario es sostuvo una discusón la joven identificada como Juliana Giraldo, de 18 años de edad y en medio de esta situación la habría atacado con un palo, por lo que el cuerpo presentaba contusiones con objeto contundente, lo que le habría ocasionado la muerte.

Debido a este suceso, el hombre de 23 años se entregó a las autoridades, ya que, al parecer, la comunidad lo iba a linchar.

Reacción de la secretaria de las mujeres

Valeria Molina Gómez, secretaria de Mujeres de Medellín, lamentó este hecho violento contra una mujer en un presunto contexto de feminicidio y aseguró que actuarán con determinación y responsabilidad.

“De igual manera, la alcaldía de Medellín, por medio de la comisaría de la familia, inició el procedimiento de restablecimiento de derechos para el hijo de la víctima. Hacemos un llamado a toda la ciudadanía para involucrarse activamente en la prevención y denuncia de las violencias contra las mujeres. Estas violencias no son un asunto privado, constituyen una problemática social que requiere un compromiso de toda la sociedad”, agregó la funcionaria.

El presunto agresor fue puesto a disposición de las autoridades competentes para su judicialización.