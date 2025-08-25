Riofrío, Trujillo y Bolívar en el Valle del Cauca en riesgo por enfrentamientos entre grupos armados

La Defensoría del Pueblo anunció alerta temprana para los municipios de Riofrío, Trujillo y Bolívar en el Valle del Cauca, la defensora Iris Marín durante su visita en Cali expresó que se está presentando una evolución de la violencia, muy grave, no solo en Cali sino en la subregión del suroccidente. “Por esa razón hemos emitido hoy una nueva alerta temprana, que es la alerta 011 de 2025, que es para los municipios de Bolívar, Riofrío y Trujillo”.

Afirmó que desde la Defensoría se ha identificado varios escenarios de riesgo que tienen origen por la disputa del cañón de Garrapatas entre el clan del Golfo y el ELN, situación que se extiende desde el Chocó.

También se nota la llegada del del EMC (Estado Mayor Central) con el Frente Jaime Martínez y la presencia los Rastrojos Nueva Generación, un grupo que se ha reconfigurado en el año 2025 y que tiene sus orígenes en las Autodefensas Unidas de Colombia.

La defensora explicó que se presentan disputas entre estos grupos, y también alianzas, pero, en definitiva, el más afectado es la población civil “lo cierto es que esto está generando varios riesgos para la población, de desplazamiento masivo, de reclutamiento, escenarios de presión para líderes sociales”.

Según la alerta, el repertorio de los grupos armados organizados (GAO) incluyen “la activación —o tentativa de detonación— de artefactos explosivos improvisados en cabeceras o centros poblados de algunas de las zonas en riesgo, así como la comisión de homicidios selectivos” y se prevé que éste continúe o se fortalezca en estos municipios en el corto plazo.

Preocupa también a la defensoría el entorno educativo en la zona rural, donde puede presentarse un impacto con la posibilidad de cierres de escuelas y reclutamiento forzado de menores.

“Las mujeres campesinas, líderes sociales y juventudes también se encuentran bajo amenazas específicas de violencia sexual, extorsión y cooptación por parte de estos grupos”.

Puntualizó Marín que la Alerta Temprana 011-2025, incluye 14 recomendaciones para que las autoridades o distintas entidades, como la fuerza pública, pero también las autoridades civiles en general, puedan implementar medidas novedosas que permitan neutralizar los riesgos.

En Riofrío, hay riesgo es su cabecera municipal y dos corregimientos, en Bolívar en nueve corregimientos y un resguardo indígena y en Trujillo en 10 corregimientos, dos resguardos y dos asentamientos indígenas.