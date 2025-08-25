Un hombre asesinó a su exsuegra y a un menor que intentó defenderla en el Urabá

San Pedro de Urabá, Antioquia

En la vereda Molinillo, zona rural de San Pedro de Urabá, se registró un violento ataque armado que dejó como saldo la muerte de dos personas y un herido de gravedad. Las víctimas mortales fueron identificadas como Cristina Martínez, de 45 años, exsuegra del agresor y Mateo Garcés, de 17, quien murió intentando defender a su tía.

De acuerdo con información preliminar, el hombre conocido en la zona con los alias de “Camilo” o “el Policía”, llegó hasta un establecimiento comercial preguntando por su expareja. Al no encontrarla, abrió fuego contra los familiares que se encontraban en el sitio.

En el mismo hecho resultó herido otro integrante de la familia, un hombre de 23 años, quien fue trasladado de urgencia a un centro asistencial en Montería, donde permanece bajo observación médica.

“En este momento se encuentran adelantando las investigaciones correspondientes con el fin de esclarecer lo ocurrido. Rechazamos de manera categórica estos hechos de violencia y reiteramos nuestro compromiso de estar seguros, cercanos y presentes con la comunidad garantizando la seguridad y la tranquilidad de los habitantes de San Pedro, Urabá y de toda la región del Urabá antioqueño”, indicó el coronel Jovanni Cepeda Sanabria, comandante del Departamento de Policía en Urabá.

Las autoridades municipales confirmaron que se abrió una investigación para dar con el paradero del responsable y esclarecer los móviles del crimen que generó conmoción en el Urabá antioqueño, sin que hasta el momento se haya realizado la captura del agresor o tomado medidas excepcionales de seguridad para su expareja sentimental.