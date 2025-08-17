¿Seguirán las lluvias en Barranquilla durante este puente festivo de agosto? Esto responde el Ideam

¿Cómo estará el clima este 12 y 13 de julio? Regiones donde persistirán las lluvias, según IDEAM. Foto de Getty Images

En Barranquilla y en varios municipios del Atlántico se vienen registrando lluvias durante este fin de semana festivo de la Asunción de la Virgen María, que comprende desde el 16 al 18 de agosto.

Por ende, desde Caracol Radio quisimos consultar con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) sobre si estas condiciones climáticas persistirán durante las próximas horas.

De acuerdo con el Ideam “han predominado las condiciones de cielo mayormente nublado en la mayor parte del territorio nacional”.

Sin embargo, para la región Caribe se vienen registrando lluvias entre moderadas y fuertes, acompañadas en algunos casos de tormentas eléctricas que continuarán durante las próximas horas.

Zonas de lluvias

En cuanto a las zonas de esta región del país, donde se están registrando estas precipitaciones, están:

La Guajira, centro y sur de Bolívar, sur de Sucre, oriente de Magdalena, nororiente de Atlántico.

CONDICIONES RECIENTES:

CONDICIONES RECIENTES:

Durante las últimas horas han predominado las condiciones de cielo mayormente nublado en la mayor parte del territorio nacional. Se registraron lluvias entre moderadas y fuertes, acompañadas en algunos casos de tormentas eléctricas, en el norte de

Asimismo, las condiciones en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina "han sido de cielo mayormente nublado y predominio del tiempo seco, algunas lluvias ligeras se observaron en la zona marítima colindante a la isla de San Andrés".

Desde el Instituto les hicieron llamados a los alcaldes para que mantengan el monitoreo permanente ante posibles emergencias.