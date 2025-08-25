“Nunca será perfecto”: Vicepresidente del FOMAG sobre fallas en el sistema de salud de maestros

El vicepresidente del FOMAG, Aldo Cadena, se refirió a las constantes fallas que se han registrado en la implementación del sistema de salud de los maestros, indicó que nunca será perfecto, sin embargo, trabajan para solucionar todos los problemas.

“Nunca será perfecto. Siempre vas a tener fallas, siempre encuentras fallas. Esta es la entidad, parecida a una EPS, porque también lo somos, que menos problemas tiene, pero son los que más se magnifican”, dijo el vicepresidente del FOMAG.

Por otro lado, informó que no hay parálisis o suspensión de los servicios en salud para los maestros en ninguna zona del país, y señaló que en caso tal de que un prestador cometa fraude, será excluido de la red y denunciado ante las autoridades competentes.

“Se están resolviendo los problemas, estamos cada día mejorando y pueden pasar el tiempo que pase que siempre va a haber problemas y va a haber fallas que nosotros reconocemos y que queremos mejorar”; indicó Aldo Cadena.

De igual forma, se pronunció sobre el tarifario, y explica que en términos monetarios había una “distancia inmensa” entre la tarifa que paga el FOMAG y la tarifa que pagan las empresas.

“En nuestras tarifas hoy bajamos los precios, los valores de las tarifas. Los bajamos a tal suerte que no quebráramos el fondo, pero de tal suerte que no quedáramos por debajo de las tarifas de ninguna EPS, sino que quedamos por encima de ellas”, concluyó.