Gobierno Nacional implementa Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo para maestros

El Gobierno presentó el nuevo sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo para maestros, el cual trae beneficios como la reducción en riesgos y enfermedades laborales, atención integral y preventiva, entornos escolares más seguros y mayor bienestar para el magisterio.

“Este programa tendrá en lo que resta de este año, una inversión de 129 mil millones de pesos e incorporará 70 IPS, casi el 40% de ellas instituciones prestadoras de salud de carácter público en todo el territorio nacional”, dijo el Ministro de Trabajo, Antonio Sanguino.

Con la ejecución de este programa se lograron identificar las principales enfermedades que afectan a los docentes, estas son:

Enfermedades crónicas como hipertensión, dislipidemias, musculoesqueléticas y renales, que impacta a 98.445 docentes.

como hipertensión, dislipidemias, musculoesqueléticas y renales, que impacta a 17.295 docentes cuentan con patologías de salud mental como ansiedad, estrés y depresión.

como ansiedad, estrés y depresión. Por otro lado, 3.878 docentes cuentan con alteraciones de la voz y la comunicación.

“Por primera vez los maestros cuentan con un sistema diseñado para prevenir riesgos, atender enfermedades y garantizar entornos escolares más seguros y saludables”, afirmó Aldo Cadena, vicepresidente del FOMAG.

Se espera que el cumplimiento de los estándares mínimos de este sistema entre 2025 y 2026 sea del 100% en las instituciones educativas del país.