Caso Valeria Afanador en Cajicá: Familia contrató un abogado para pedir avances en la investigación

Cajicá / Cundinamarca

La familia de Valera Afanador en cabeza de su padre, Manuel Afanador, dieron a conocer la decisión que tomaron al designar un abogado que permita exigirles a las autoridades celeridad en las investigaciones y así saber el paradero de la niña o por lo menos las causas de su desaparición.

“Hemos tomado la decisión de Designar a un abogado de nuestra confianza con experiencia en derechos humanos y acompañamiento a víctimas, quién asumirá el liderazgo del seguimiento jurídico del caso impulsando nuevas líneas de investigación y velando por nuestros derechos como víctimas directas”. Escribieron en un comunicado.

#CAJICÁ. Padres de Valeria Afanador acudirán a instancias jurídicas, para solicitar nuevas líneas de investigación y agilidad en el proceso que permita esclarecer la desaparición de la niña de 10 años hace más de una semana. Así lo anunciaron mediante un comunicado.… pic.twitter.com/WQEvew4las — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 21, 2025

Según la familia, la decisión no busca ir en contra de las autoridades sino buscar la forma de avanzar lo más pronto posible.

“Esta decisión no representa una ruptura con las autoridades, sino una medida legítima y necesaria para la articulación y resultados del proceso actual, la única prioridad es encontrar a Valeria y esclarecer la verdad sobre su desaparición (…) Solicitamos a la fiscalía que facilite el acceso a la información del proceso, garantice la colaboración con nuestro representante legal y continúe su trabajo diligente y transparente”.

Por ahora continúa la búsqueda de Valeria Afanador de 10 años, desaparecida hace más de una semana y de quien se desconoce su paradero. Las labores de búsqueda las encabeza la familia con el apoyo de 200 funcionarios de Cundinamarca.