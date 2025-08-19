“Sin rastro tras una semana”: padres intensifican la búsqueda de Valeria Afanador en Cajicá

Se cumple una semana de la desaparición de Valeria Afanador, una niña de 10 años con síndrome de Down, en Cajicá. Manuel Afanador, padre de Valeria, expresó su desesperación y la inalcanzable búsqueda que llevan a cabo junto a la alcaldía municipal, el Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Fiscalía, bomberos y la Cruz Roja.

“Efectivamente, es una semana ya de larga búsqueda, de intensas horas, de poco sueño, de poco descanso, buscando alguna pista que nos lleve a saber dónde está Valeria”, declaró Afanador en una entrevista con 10AM de Caracol Radio.

Las autoridades han revisado más de 600 horas de grabaciones de cámara de seguridad en la zona del colegio donde fue vista por última vez, y sus alrededores, sin descartar ninguna hipótesis. Afanador hizo un llamado a la comunidad, ofreciendo una recompensa de 70 millones de pesos por información que conduzca al paradero de Valeria, enfatizando en la necesidad de encontrarla sana y salva.

“Si de pronto alguien vio a la niña, si de pronto alguien tiene a la niña, pues hay una recompensa de hasta 70 millones de pesos por información que nos puede llevar a conducir a rescatarla sana y salva”, recalcó.

El padre describió a Valeria como una niña vulnerable, cariñosa y con gran retentiva, pero con dificultades para expresarse verbalmente y pedir ayuda.

“Ella es una niña demasiado vulnerable… no tiene la suficiente habilidad del habla… ella es muy hábil, es muy inteligente, ella tiene mucha, mucha retentiva… pero no es una persona que si alguien la toma empieza a gritar posiblemente o trata de buscar auxilio“, expresó.

Noticia en desarrollo