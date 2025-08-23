El Registrador Nacional se pronunció sobre las elecciones atípicas en Bucaramanga

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó que ya avanza en la preparación del proceso electoral atípico que deberá realizarse en Bucaramanga, luego de la decisión del Consejo de Estado que ordena nuevas elecciones para la alcaldía de la capital santandereana.

El registrador nacional, Hernán Penagos, señaló que la entidad ya adelanta la planeación presupuestal necesaria para garantizar el desarrollo de la jornada.

“Ya estamos preparando el presupuesto. La semana entrante radicaremos el presupuesto del costo de esas elecciones al Ministerio de Hacienda“, explicó.

Aunque aún no se tiene definida la fecha en que los bumangueses acudirán a las urnas, Penagos indicó que esta se fijará una vez se reciba la notificación ejecutoria del fallo.

“Esperaremos la notificación ejecutoria de la decisión por parte del Consejo de Estado y luego nos sentaremos a definir la fecha más adecuada para poder proveer toda la logística electoral”, puntualizó.

Elecciones atípicas en Bucaramanga tendrían biometría facial

El registrador también destacó que el proceso contará con herramientas tecnológicas que refuercen la transparencia y la seguridad del voto. Entre ellas se encuentra la implementación de biometría facial para verificar la identidad de los votantes.

“Esperamos tener biometría facial en ese proceso electoral que garantice todas las posibilidades de verificación de identidad, esperamos fijar una fecha. Por ahora no la tenemos dispuesta, vamos a esperar la notificación y una vez la tengamos le anunciaremos el momento de esa elección”, agregó.

De concretarse este proceso, Bucaramanga se convertiría en la primera ciudad principal del país en realizar elecciones atípicas durante el 2025. Según el registrador Hernán Penagos, ya son veinte comicios de este tipo los que se han realizado este año en el país, más dos elecciones atípicas de gobernación.