Alcalde de Bucaramanga no descarta ser candidato en elecciones atípicas. ¿Qué dijo?

Bucaramanga

Horas después de que el Consejo de Estado anulará su elección por doble militancia, el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán Martínez dijo a Caracol Radio que explora otros escenarios, incluso los de una eventual participación en las elecciones atípicas a las que se convocarán antes de terminar el año.

En un reportaje con la mesa de trabajo de 6:00 A.M., el alcalde aseguró que “las puertas que se han abierto son amplias” tras conocerse el fallo que lo aparta del cargo.

¿A qué aspiraría?

En la entrevista, el alcalde dijo que las posibilidades son “desde volver a la alcaldía de Bucaramanga hasta un escenario nacional pero eso ya será tema de su momento”.

Frente a la pregunta de si podría presentarse como candidato a las elecciones atípicas explicó que es un escenario que se está evaluando desde lo jurídico. Varios alcaldes han retomado su ejercicio, pero yo todavía estoy en funciones y hasta que no tengo un fallo en pleno seguiré siendo alcalde y esto me cohíbe un poco de poder hablar de lo que se viene hacia adelante".

¿Será candidato a la presidencia?

El alcalde insistió en que el Consejo de estado le anuló la elección. “No nos destituyeron; no nos sancionaron. Había un gol y lo anularon, por lo tanto el gol no existió. Tenemos un escenario abierto en lo local y en lo nacional”.

“Lo que sí les digo es que el escenario es amplio. En menos de 24 horas son muchas puertas las que se están abriendo”.