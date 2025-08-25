Hospital San Vicente Fundación Medellín superó el 150% de su capacidad y se declara en emergencia

Medellín, Antioquia

El Hospital San Vicente Fundación Medellín declaró nuevamente estado de emergencia hospitalaria en su servicio de Urgencias Adultos, tras superar el 150% de su capacidad operativa y de expansión.

La institución explicó que la medida busca reorganizar recursos y esfuerzos para garantizar una atención segura y digna a los pacientes, en medio de un panorama complejo que atraviesa el sistema de salud en Colombia.

Alejandro Marín, Líder Clínico de Urgencias de San Vidente Fundación expresó “Esta situación nos lleva nuevamente a declarar un estado de emergencia hospitalaria. Esta medida nos permite reorganizar esfuerzos y recursos para poder brindar una atención segura a quien más lo necesita.”

Este nivel de sobreocupación implica mayores tiempos de espera y puede afectar la oportunidad de atención, por lo que el hospital hizo un llamado a la comunidad a hacer un uso consciente de los servicios de urgencias de alta complejidad. Se recomendó acudir a este nivel únicamente cuando sea estrictamente necesario y priorizar el contacto con la red básica de salud para facilitar una respuesta más eficiente.

De igual manera, el San Vicente Fundación solicitó al Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres (CRUE) departamental, a los CRUE municipales y a otras instituciones de salud, regular y priorizar los traslados de pacientes, teniendo en cuenta el nivel de complejidad y la pertinencia clínica de cada caso.