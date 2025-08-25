Acusan a siete personas de robar más de 5 mil millones en cuatro municipios de Antioquia

Antioquia

La Fiscalía General informó que un juez de control de garantías impuso la medida de aseguramiento en centro carcelario contra siete personas que integrarían una banda delincuencial dedicada al hurto de viviendas en varias poblaciones del Valle de Aburrá y el Oriente de Antioquia.

Según el ente investigador, los capturados en las ciudades de Medellín, Bogotá y Cali presuntamente robaban apartamentos de unidades residenciales donde previamente se empleaban como guardas de seguridad para obtener información. Es así como, de los siete detenidos, cinco son vigilantes. Otros manipulaban las cámaras de seguridad de los inmuebles. Estos hechos habrían ocurrido en los barrios El Poblado y Laureles de Medellín, y los municipios de Envigado, Sabaneta y Guarne donde se llevaron joyas, dinero en efectivo y otros objetos de valor.

“Según la investigación adelantada por un fiscal de la Estructura de Apoyo de la Seccional Medellín, entre el 7 de octubre de 2024 y el 2 de junio de 2025, el grupo delincuencial habría cometido 22 hurtos, en los cuales se habrían apoderado de joyas, dinero en efectivo y otras pertenencias, valoradas en $ 5.387 millones”, dijo la fiscalía.

Los investigados son: Franklin José Prado Martínez, Frederis Andrés Herrera Olivares, Cesar Augusto Quesada Reyes, Richard Álvarez López y Julián Martínez Ruiz; así mismo, Sergio Nicolás Gutiérrez Rodríguez y Robinson Medina Hernández.

Ninguno de los capturados aceptó los cargos imputados por los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado, tentativa de hurto calificado y hurto por medios informáticos, todas las conductas agravadas.