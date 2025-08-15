Para superar crisis financiera, Savia Salud girará nuevos recursos a hospitales de Apartadó

Apartadó, Antioquia

A través de un comunicado Savia Salud confirmó que girará nuevos recursos a los hospitales de Apartadó y realizará ajustes en los pagos futuros para superar las dificultades financieras que afrontan algunos prestadores en el municipio del Urabá antioqueño.

La EPS precisó que la atención de sus cerca de 36.000 afiliados en Apartadó no se ha visto afectada, gracias a acuerdos alcanzados con Promedan, que permitieron el pago de deudas acumuladas. En los primeros días de agosto, se giraron alrededor de $942 millones por contrato de cápita y más de $300 millones para cubrir obligaciones con las instituciones Anestesiar y Angiosur.

Según se informó, en las próximas horas, Savia Salud entregará nuevos recursos y mantendrá un plan de contingencia que incluye la normalización de pagos, la entrega oportuna de medicamentos y la prestación continua de los servicios de salud.

“Savia Salud, en cabeza del gerente interventor y su equipo, sigue avanzando en un plan de acción de contingencia que permita subsanar las deudas adquiridas por la EPS, la entrega de medicamentos a tiempo y la prestación del servicio de salud, a través de un modelo preventivo, predictivo y resolutivo”, señala el comunicado.

La entidad aseguró que este plan busca garantizar una atención digna y oportuna en todos los servicios de salud tanto para los usuarios del municipio del Urabá como otras zonas del departamento de Antioquia.