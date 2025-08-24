David Alonso se sinceró tras su primera victoria en Moto2 y reveló la clave para ganar en Hungría

El colombiano de origen español David Alonso (Kalex), que este domingo logró la primera victoria para el país sudamericano en Moto2, reconoció que durante la carrera estaba “en una burbuja” y no sabía las vueltas que quedaban, pero al final pudo hacer historia para Colombia porque creyó en él y en sus posibilidades.

“Cuando quedaban dos vueltas digo ‘si estoy aquí, hoy es el día de conseguir la victoria’. En la carrera estaba en una burbuja: no sabía cuántas vueltas quedaban, simplemente me centraba en coger al piloto de delante y adelantarlo. No sabía que iba a hacer podio hasta que he visto la opción”, dijo en unas declaraciones facilitadas por su equipo.

“No sé qué decir, tanto el equipo como mi familia me están apoyando mucho. Ayer en el cronometrado terminé con el ánimo bajo porque no conseguí sacar mi máximo y hoy salía atrás. Noté como que se había acabado el fin de semana, pero hoy he creído en mí y en todos los que creen en mí”, añadió el piloto.

Alonso, campeón del mundo de Moto3 en 2024 y que salía desde la octava posición, se impuso en el Gran Premio de Hungría disputado en el circuito de Balaton Park al brasileño Diogo Moreira (Kalex) y al español Manuel González (Kalex), que completaron el podio.

¿Cuándo vuelve a correr David Alonso en Moto2?

Alonso y su equipo, Aspar Team, tendrán días de celebración y de descanso. Sin embargo, tendrán que preparar la próxima cita que será en Cataluña en la carrera número 15 de la categoría, que tendrá lugar el 7 de septiembre.