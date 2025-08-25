Clasificación general de Vuelta España: Así quedaron Egan Bernal y demás colombianos tras la etapa 3

David Gaudu ganó la etapa 4 de la Vuelta a España que salió de San Maurizio Canavese y Ceres en Italia

Se corrió la tercera etapa de la Vuelta a España con un recorrido entre San Maurizio Canavese y Ceres, en un recorrido de 134.6 kilómetros, la segunda más corta del recorrido de la edición del 2025.

Desde muy temprano, una fuga de cuatro corredores se fue adelante del pelotón, que durante gran parte del recorrido, estuvo liderado por el Lidl Trek, equipo del segundo en la clasificación general, Giulio Ciccone y, además, de uno de los favoritos para la etapa, Mads Pedersen.

Sean Quinn, Patrick Gamper, Alessandro Verre (portador de la camiseta de la montaña) y Luca Van Boven fueron los ciclistas que se escaparon y que intentaron mantener su posición hasta el final. Pero el desgaste y el acecho del pelotón hizo que Gamper y Vab Boven se quedaran.

En el sprint en Cuorgne, Jonas Vingegaard quiso dar espectáculo y tomar activamente su puesto en la CG y sorprendió a Ciccone y a los demás con un embalaje que le dio 13 puntos en esta clasificación.

Allí, en Cuorgne, hubo un pequeño homenaje al colombiano Egan Bernal. El corredor del Ineos vivió una parte de su juventud en esta región italiana y es ciudadano honorífico del lugar.

“Estuve viviendo acá por dos años. Obviamente, hice muy buenas amistades, con personas que me cuidaron como familia y con quien aún nos hablamos. Así que correr acá es un poco como correr en casa”, dijo a la organización.

Definición de la etapa

En los últimos 50 kilómetros, los dos escapados seguían adelante con una ventaja de 1.15 con el grupo principal que a esa altura de la etapa comenzaba a turnarse los relevos para ir a buscar a la fuga.

A 39 kilómetros, Quinn quedó solo. El corredor del EF lo dio todo, pero sin clemencia fue atrapado por el grupo en el que, de nuevo, era el Lidl el que iba adelante como un tren y sin pensar en nada mas que proteger a su líder y llevar al triunfo a Pedersen.

Los últimos kilómetros fueron de posicionarse en el pelotón y aunque la llegada tenía un premio de cuarta categoría, los embaladores también se preparaban para intentarlo. Y, entre ellos, el Visma Lease a Bike listo por si su jefe se animaba también.

El primer sprinter que se quedó fue Jasper Philipsen que sucumbió ante los ataques de los equipos rivales. Al final, fue un embalaje sin embaladores. David Gaudu, consiguió el triunfo al salir de repente entre Pedersen y Vingegaard que fueron segundo y tercero, respectivamente.

El mejor colombiano en la etapa fue Santiago Buitrago que llegó en el séptimo lugar, mientras que Egan Bernal fue octavo. Los dos con el mismo tiempo del francés del Groupama.

Así quedaron los colombianos en la etapa

Posición Ciclista Equipo Diferencia 1 David Gaudu Groupama 2 Mads Pedersen Lidl Trek m.t. 3 Jonas Vingegaard Visma m.t. 4 Giulio Ciccone Lidl trek m.t. 7 Santiago Buitrago Bahrain m.t. 8 Egan Bernal Ineos m.t. 20 Harold Tejada Astana m.t. 68 Sergio Higuita Astana m.t. 82 Brandon Rivera Ineos 41 154 Esteban Chaves EF 10:36 163 Juan Guillermo Martínez Picnic PostNL 10:36

Así quedaron los colombianos en la general

Posición Ciclista Equipo Diferencia 1 Jonas Vingegaard Visma 2 David Gaudu Groupama m.t. 3 Giulio Ciccone Lidl Trel 8 4 Egan Bernal Ineos 14 7 Santiago Buitrago Bahrain 16 22 Harold Tejada Astana 16 54 Sergio Higuita Astana 1:24 70 Brandon Rivera Ineos 2:31 130 Esteban Chaves EF 11:39 132 Juan Guillermo Martínez Picnic PostNL 12:00

Etapa 4 de la Vuelta a España

La cuarta etapa de la Vuelta a España irá desde Susa, todavía en Italia hasta Voiron, en Francia, en un recorrido de 206.7 kilómetros y con tres premios de montaña.

El primero será en el kilómetro 10, de tercera categoría en Puerto Exiles, el segundo en el 37, de segunda en Col de Montgenévre y el tercero, en el 76, también de segunda en Col du Lautaret.

Cuando se descienda el tercer puerto, la etapa tiende en casi todo el recorrido hacia abajo. Solo los últimos metros serán en un pequeño repecho para llegar a la meta.