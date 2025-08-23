Camila Osorio y Emiliana Arango: Estas son las rivales de las colombianas en el US Open

A lo largo de cada año se realizan cuatro Grand Slams, los torneos más importantes y prestigiosos del tenis, que son jugados en diferentes superficies y épocas del año. En enero, es jugado el Abierto de Australia, un torneo que se juega en Melbourne sobre pistas duras rápidas y que marca, para muchos, el inicio de cada temporada.

A finales de mayo, y principios de junio, es jugado Roland Garros, el único Grand Slam que es disputado en canchas de polvo de ladrillo y el cual es esperado con ansias por los tenistas sudamericanos, pues es aquí, donde históricamente han tenido un mejor desempeño.

Finalizando junio, es jugado Wimbledon, uno de los pocos torneos que es jugado en pasto, y, para muchos, el mejor Grand Slam del año, pues es el torneo más antiguo y considerado el más prestigioso.

Por último, entre agosto y septiembre, es jugado el US Open, el único Grand Slam que a lo largo de la historia se ha jugado en las tres superficies diferentes, que actualmente se disputa sobre canchas duras y que marca el último tramo de cada temporada.

Estos torneos son los más esperados por todos los tenistas, pues además de ser los torneos que más puntos de ranking otorgan, también ofrecen los mejores premios económicos de todo el tour. Solamente por participar en el cuadro principal, cada jugador se asegura 110.000 dólares, mientras que los campeones, tanto del torneo masculino como femenino, se llevarán 5 millones de dólares.

Para esta edición del US Open 2025, Colombia no cuenta con representantes en el cuadro masculino (de momento), pero sí cuenta con Camila Osorio, actual número 63 del mundo, y Emiliana Arango, número 83 del ranking, en el cuadro principal femenino.

Arango y un debut complicado; Osorio, más asequible

El pasado jueves, se realizó el sorteo de los encuentros de primera ronda, y ya se conocen quienes serán las rivales con las que debutarán este año.

Por un lado, Camila Osorio, la raqueta número uno colombiana en el tenis femenino, debutará contra la neozelandesa Lulu Sun, número 102 del ranking, en lo que será su quinta aparición en un cuadro principal de US Open. La colombiana llega un momento difícil, pues recientemente tuvo que retirarse del Másters 1000 de Cincinnati debido a una lesión abdominal, y desde Roland Garros, ha obtenido tan solo dos victorias en pistas duras.

El encuentro se jugará este domingo 24 de agosto, a las 3:30 PM, hora de Colombia.

Mientras tanto, Emiliana Arango, la segunda mejor raqueta colombiana, tiene un complicadísimo encuentro contra la polaca Iga Świątek, la tenista número 2 del mundo, quien viene de ganar Wimbledon y el Másters 1000 de Cincinnati. Además, ganadora de 6 Grand Slams, dentro de los cuales, uno fue el US Open 2022.

A pesar de esto, Emiliana demostró un gran nivel en canchas duras a principio de temporada, pues en febrero se proclamó campeona del torneo Challenger de Cancún y en el torneo siguiente, llegó a la final del WTA 500 disputado en Mérida, donde perdió en la final contra la estadounidense Emma Navarro.

El encuentro se disputará el lunes 25 de agosto a las 10:00 AM, hora de Colombia.

Por el lado masculino, Daniel Galán, exnúmero 53 del mundo y actual 131 del ranking, perdió en la tercera y última ronda de la fase clasificatoria con el japonés Mochizuki Shintaro, número 112 del ránking. Además, hizo parte de los jugadores que participaron para ganar un puesto como ‘Lucky Loser’ (un sorteo entre los jugadores que pierden en la última ronda clasificatoria y esperan para cubrir el puesto de algún jugador que se retire por lesión), pero la suerte no estuvo de su lado. A pesar de esto, si se retiran uno o dos jugadores más del cuadro principal, podría entrar como su remplazo.

