Deportivo Cali visita a Boyacá Chicó: busca su segunda victoria seguida en la Liga
Los ‘azucareros’ en caso de ganar podrían ingresar parcialmente a ‘los ocho’
Deportivo Cali visita hoy a las 6:00 p.m. a Boyacá Chico por la octava fecha de la Liga Betplay 2025-II, en un encuentro donde ambos equipos necesitan sumar de a tres en el estadio La Independencia de Tunja. Partido que se puede seguir a través de la transmisión de Caracol Cali en sus frecuencias 90.5 FM y 820 AM.
El conjunto caleño, viene de vencer 3-1 a Unión Magdalena, sin embargo, sigue siendo un equipo que no encuentra el camino a un rendimiento regular ya que acumula dos victorias, dos empates y una derrota; en este partido puede ingresar a los ‘ocho’ y para lograrlo deberá conseguir la victoria.
Por su parte el equipo de Tunja, acumula cinco partidos sin conocer la victoria con tres derrotas y dos empates, para este juego busca alejarse del descenso, pues registra un promedio de 1,028, por encima de Envigado (0,855) y de Unión Magdalena (0,703).
¿Qué novedades tendrá el equipo Vallecaucano?
- Reaparecen Avilés Hurtado y Guzmán Corujo
- De la cantera, fueron convocados: Ronald Rodallega, y Matías Orozco
- También fue llamado el portero Marco Espinola en remplazo de Alejandro Rojo
- Por lesión, está ausente: Andrés Colorado
- No convocado, por decisión técnica: Felipe Aguilar, Jaider Moreno y Juan Jose Montoya, quienes estuvieron en el juego anterior.
El ultimo juego disputado entre estos equipos por la Liga Colombiana resultó en un empate 0-0 en el Estadio Palmaseca del Deportivo Cali.