Gremios económicos aseguran que los atentados golpean la estabilidad económica y el turismo en Cali

Tras los recientes hechos de violencia registrados en la ciudad, especialmente por el atentado terrorista en inmediaciones de la base aérea, el sector empresarial expresó su preocupación por el impacto negativo que estos generan en la economía y en la imagen de la capital vallecaucana como destino turístico y cultural.

Gustavo Muñoz Sinisterra, presidente del Grupo Multisectorial, gremio empresarial de la ciudad, advirtió que la situación puede afectar de manera directa la agenda de eventos que tiene Cali en los próximos meses. “Es un impacto negativo porque Cali viene de hacer el Petronio, tiene programados más eventos: viene el concierto de Shakira, el Mundial de Salsa, la Semana de la Biodiversidad, la Feria de Cali. Esto puede generar un impacto negativo a los visitantes, a los patrocinadores, al comercio”, señaló.

➡️ #CaracolInvestiga 🔍 | Atentado en Cali podría afectar el turismo y generar pérdidas al comercio en general en la ciudad



>>>>>> Esto dice representante del Gremio Empresarial 👇



⭕️ https://t.co/m8BqJHTIYz pic.twitter.com/jrt8Y8V1SV — Caracol Radio Cali (@Caracol_Cali) August 22, 2025

De igual manera rechazó los actos ilegales que buscan generar miedo en la población. “Los caleños estamos unidos: los gremios, los empresarios, los ciudadanos en solidaridad para rechazar y apoyar a nuestros entes territoriales. Ahí está el alcalde, la Gobernación colocando todos los recursos disponibles y exigiéndole más apoyo al Gobierno Nacional, porque sí vemos diezmado el apoyo del gobierno central a los entes territoriales para garantizar la seguridad y la convivencia, que es un derecho constitucional que tenemos los ciudadanos”, afirmó.

Muñoz Sinisterra también recordó la importancia estratégica de la ciudad y la necesidad de mayor control en corredores claves. “Cali es la capital del Pacífico, tenemos por el sur el Cauca y por el norte todo el Chocó. Somos un corredor donde está la institucionalidad y donde necesitamos más seguridad y más control, porque por aquí pasan los recursos y cada vez que ocurre el caos, se genera esa ilegalidad que está muy permisiva desde el gobierno central y necesitamos mayor autoridad y control”, advirtió.

Finalmente, alertó sobre las consecuencias económicas que recaen en los pequeños negocios y en la población más vulnerable. “Se genera un mayor detrimento en el comercio, se aumenta la informalidad, porque donde sucede esto, las víctimas son civiles y los afectados comercialmente son pequeños negocios que no tienen seguro ni cómo recuperarse ante un atentado. Al final, los más afectados son los ciudadanos”, concluyó.