Ariel Ávila: “La ‘Paz Total’ fracasó, el Estado debe confrontar y reactivar órdenes de captura”

El senador y analista político, Ariel Ávila expresó duras críticas al proceso de ‘Paz Total’, afirmando que ha fracasado y que no existe una intención real de consolidarlo. En su opinión, el Estado debería levantar las mesas de diálogo, reactivar las órdenes de captura e iniciar una confrontación directa con los grupos armados.

Según Ávila la captura del hermano de alias ‘Iván Mordisco’ tiene poca importancia militar: “Pues poco nada, pues, digamos, es un golpe mediático, obviamente, es un golpe, puede ser a la moral de ‘Iván Mordisco’, pero él no cumplía ningún papel, al menos en los veinte comandantes principales de lo que se denomina Estado Mayor Central (EMC), así que diría que el impacto militar es mínimo”.

El analista también advirtió sobre los intentos de las disidencias de las extintas FARC de entrar en el centro del país: “Estas disidencias han intentado entrar dos veces al centro del país... Esto aquí pareciera que es más el intento de esconder a alguna gente cercana o enviarlos ajusticiar por temas delincuenciales”.

En ese sentido, Ávila lamentó el fracaso de la ‘Paz Total’ del gobierno de Gustavo Petro: “A mí esto que voy a decir me duele mucho porque yo creo en esto, me duele mucho que la paz total haya fracasado porque la paz abrevia el sufrimiento de la gente, pero eso fracasó y no hay ninguna intención ni del Estado Mayor Central la línea de Calarcá ni del ELN ni de la de Segunda Marquetalia de consolidar procesos de paz”.

