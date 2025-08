En Armenia y Circasia en el Quindío habrá entregatón de medicamentos pendientes a usuarios de EPS

Armenia

En el Quindío hay 64.000 medicamentos pendientes por entregar a los usuarios, por eso realizaran jornadas especiales de entregatón de medicamentos, pañales e insumos .

Ingresa al canal de WhatsApp de Caracol Radio Armenia

Así lo confirmó el secretario de salud del departamento, Carlos Alberto Gómez que señaló que el 9 de agosto la entregatón será en el municipio de Circasia con Discolmets y para el 12 de agosto la jornada será en la ciudad de Armenia, donde la nueva EPS tiene nuevo gestor farmacéutico, Medic frente al hotel Mocawa.

El funcionario explicó “en el caso de Armenia el nuevo sitio está acondicionado, totalmente adaptado para prestar los servicios y la entrega. Ya con esta con este gestor farmacéutico atenderemos Armenia, atenderemos también Montenegro y esperamos hacer una entregatón el 12 de agosto también para empezar a ponernos al día con los elementos que han quedado pendientes porque que tenemos medicamentos, pañales, insumos farmacológicos que están también pendientes de la entrega.

Medicamentos pendientes por entregar han aumentado

“el tema de medicamentos pendientes por entregar ha ido aumentando porque no solamente teníamos las principales pendientes en Nueva EPS, ahora los tenemos con Disfarma que atiende Sanitas, no habíamos tenido reportes de Sura y hoy en día tenemos reportes de Sura. Bueno, el tema de los medicamentos y de los gestores farmacéuticos ha sido digamos una tendencia al incremento de toda la nación y el Ministerio y el Quindío no ha sido lo ajeno a eso” puntualizó el secretario de salud del Quindío

La anterior jornada en Calarcá, ¿ustedes la calificaron exitosa?

Sí, yo creo que sí, imagínate, logramos evacuar 788 personas que estaban pendientes de entrega. Quedaron algunas cosas que vamos a hacer una nueva jornada de entregatón, sobre todo, para medicamentos oculares dedicados para glaucoma que no se entregaron, gotas oftálmicas que también quedaron pendientes, pero la idea es poder evacuar todo eso.

¿Qué medicamentos han priorizado?

Hemos priorizado sobre todo la entrega de medicamentos para la hipertensión arterial que muchas personas que son hipertensas no les han entregado o que tienen capacidad de cardiotónicos, también todo lo que tiene que ver con medicamentos para diabetes que están allí incluidos y para la hipertensión ocular, como el caso de glaucoma, que también es necesario que se tengan provistas. Con Discolmets tenemos pues claramente establecido ya un cronograma, las personas que se van a invitar y poder atender eso.