Cali se une hoy en una velatón por las víctimas del atentado en inmediaciones de la base aérea

La ceremonia de la luz es un momento al que se están vinculando los caleños que sienten empatía por el dolor de quienes viven las consecuencias del terrorismo, hoy a partir de las 6:00 de la tarde en el barrio La Base frente a la Escuela Militar de Aviación, con velas y prendas blancas como símbolo de solidaridad y esperanza.

“Invito a la ciudadanía aquí mismo en la entrada a la base aérea a una velatón a las 7:00 de la noche donde los caleños vamos a mostrar nuestra unión, vamos a orar por las víctimas de este ataque terrible, vamos a orar por Cali y vamos a mostrar que somos una ciudad unida, que somos una ciudad que no queremos la violencia y que rechazamos al terrorismo” dijo el alcalde Alejandro Eder.

Por su parte, monseñor Luis Fernando Rodríguez arzobispo de Cali estará acompañando el momento e invitó a la oración.

“Unidos también a la intención del Papa León, hemos querido que en todo el mundo haya una oración por la paz, no solamente por los conflictos de carácter internacional que conocemos, sino por los que tenemos entre nosotros. Que vivamos en paz y en nuestras parroquias y comunidades tengamos jornadas de oración por la paz y la reconciliación”, enfatizó el prelado.

En la noche del sábado 23 de agosto también se vivió un momento de oración con un rosario por la paz que inició con una marcha desde el colegio San Francisco de Asís hata el Dollar City en el barrio La Base done la asistencia fue masiva.

Por otra parte, los gremios económicos y otras organizaciones se han unido para llevar a cabo una campaña de donación para apoyar a los afectados que son más de 100 familias y una decena de negocios.