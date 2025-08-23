Tribunal Superior de Barranquilla ratifica absolución de Alex Saab

AME5636. CARACAS (VENEZUELA), 21/12/2023.- El empresario colombiano Alex Saab (c) llega a la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela hoy, en Caracas (Venezuela). El Gobierno de Venezuela incorporó este jueves a su delegación en las negociaciones con la oposición a Alex Saab, liberado el miércoles en Estados Unidos, tras 1.286 días detenido, acusado de conspiración para lavado de dinero. EFE/ Rayner Peña R. / RAYNER PENA R ( EFE )

El Tribunal Superior de Barranquilla confirmó la absolución del empresario Alex Saab Morán en el proceso por delitos como lavado de activos, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y exportación o importación ficticia. La decisión mantiene en firme lo dictado por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de la ciudad en mayo de 2024.

En su fallo, la Sala Penal destacó que, frente al delito de estafa agravada, la acción penal quedó extinguida gracias a la figura de la indemnización integral. Saab consignó $452.371.596 a favor de Bancóldex, entidad reconocida como víctima en el proceso, la cual manifestó su satisfacción con la reparación recibida. “El acusado reparó integralmente el daño ocasionado”, precisó el Tribunal.

“Con la decisión que se toma ahora realmente se cumple la retórica afirmación de que no hay vencedores ni vencidos”, afirmaron los magistrados, al resaltar que el derecho penal busca resolver los conflictos y no extenderlos innecesariamente.

Queda cerrada la investigación

La defensa de Saab había solicitado la nulidad de algunas actuaciones, argumentando que se habían vulnerado derechos fundamentales. No obstante, el Tribunal fue enfático en señalar que “no se configura una nulidad procesal conforme a los requisitos legales y jurisprudenciales exigidos para su procedencia”, dejando en firme todo lo actuado.

Finalmente, el Tribunal puntualizó que “permanece la absolución decretada en primera instancia y confirmada por esta Sala en relación con los otros delitos por los que se llevó a cabo el juicio oral”. De esta manera, quedó cerrada la investigación en contra de Saab con la cesación definitiva del procedimiento por estafa agravada.