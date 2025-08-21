Distrito confirma fechas de matrículas escolares 2026: cupos estudiantes nuevos y antiguos

La Alcaldía de Bogotá resalta que la educación es una prioridad, razón por la que ha de garantizar que en cada semestre escolar todo menor y adolescente tenga acceso a sistema educativo gratuito.

En esta ocasión, el Distrito ya confirmo las fechas de las matrículas escolares para el 2026 para los colegios públicos de Bogotá, los padres interesados tendrán la oportunidad de realizar el proceso de solicitud de cupo a través de un proceso virtual y sin intermediarios.

Fechas Matrículas escolares 2026 en Bogotá

Cabe resaltar que, esta primera etapa, la cual va del 1 de agosto hasta el 14 de septiembre, está dirigida especialmente para grados de primera infancia, educación básica y media, educación para jóvenes y adultos y modelos flexibles. Sin embargo, a continuación encontrará las fechas claves de las matrículas escolares para el 2026:

Matrículas estudiantes nuevos 2026

Del 1 de agosto al 14 de septiembre de 2025: solicitud de cupo para estudiantes nuevos que pertenecen a los grupos priorizados,

solicitud de cupo para estudiantes nuevos que pertenecen a los grupos priorizados, A partir del 30 de septiembre de 2025: notificación de cupo asignado al correo y número celular registrados.

notificación de cupo asignado al correo y número celular registrados. Del 1 de octubre al 26 de diciembre de 2025: se abren matrículas para la población en general.

Matrículas estudiantes antiguos 2026

Del 1 al 15 de septiembre de 2025: solicitud de traslado entre colegios distritales

solicitud de traslado entre colegios distritales Del 22 de septiembre al 12 de diciembre de 2025: formalización de la matrícula de las y los estudiantes de primera infancia que continuarán en el mismo colegio.

formalización de la matrícula de las y los estudiantes de primera infancia que continuarán en el mismo colegio. Del 4 de octubre hasta el 12 de diciembre de 2025: las y los estudiantes que continuarán en el mismo colegio deberán formalizar la matrícula.

las y los estudiantes que continuarán en el mismo colegio deberán formalizar la matrícula. Del 2 al 12 de diciembre de 2025: formalización de la matrícula de los traslados entre colegios oficiales.

Cupos matrículas escolares Bogotá 2026: primer ciclo

Durante el primer ciclo se recibirán solicitudes de nuevo cupo para quienes pertenezcan a los siguientes grupos de poblaciones, los cuales son los que tienen carácter priorizado según el distrito.

Personas con discapacidad y trastornos específicos del aprendizaje y del comportamiento.

Estudiantes que ingresan a los grados de primera infancia (prejardín, jardín y transición).

Personas de grupos étnicos (indígenas, afrodescendientes, raizales, palenqueros y Rrom).

Estudiantes víctimas del conflicto armado interno.

Estudiantes que tengan hermanos(as) ya vinculados(as) al establecimiento educativo.

Personas en gestación o lactancia.

Estudiantes que, de acuerdo con el Código de Infancia y Adolescencia, se encuentren en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (jóvenes entre los 14 a los 18 años). En estos casos, se seguirán los lineamientos establecidos en las diferentes normas para atender esta población.

(jóvenes entre los 14 a los 18 años). En estos casos, se seguirán los lineamientos establecidos en las diferentes normas para atender esta población. Estudiantes con altos niveles de pobreza de acuerdo con el SISBEN (A y B).

Cupos matrículas escolares Bogotá 2026: segundo ciclo

Por otro lado, se conoció que la segunda fase iniciara el 1 de octubre al 26 de diciembre de 2025, allí cualquier padre de familia podrá obtener un cupo, no existen excepciones. No obstante, deberá tener los siguientes puntos en cuenta:

Podrá seleccionar directamente el cupo entre las opciones disponibles.

Podrá formalizar la matrícula de forma virtual.

También se puede acercar a las diferentes unidades móviles en se encontrarán en diferentes localidades.

¿Cómo matricularse en un colegio público en Bogotá 2026?

El Distrito indica que le proceso se realiza únicamente por la página de la Secretaría de Educación (www.educacionbogota.edu.co), incluso resaltan que no se necesita ayuda de terceros por lo que se recomienda no caer en estafas y mucho menos entregar dinero o datos personales al momento de hacer la inscripción.

Asimismo, se recomienda que en el momento de solicitar el cupo, los padres o acudiente tengan a la mano los datos de los documentos personales tanto del estudiante como los de ellos.

