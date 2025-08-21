SENA anuncia nuevo plazo para inscripciones 2025: programas modalidad virtual y link de convocatoria

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) anunció la ampliación del plazo para que los ciudadanos puedan inscribirse a la Tercera Oferta de Formación Virtual 2025. Los interesados tendrán hasta el lunes 25 de agosto para formalizar su inscripción a través de la plataforma oficial.

Con esta decisión buscan garantizar una correcta cobertura de sus programas, además espera que las personas, especialmente las que viven en zonas apartadas del país o que requieren algún tipo de flexibilidad horaria, tengan la posibilidad de formarse con el SENA en esta modalidad virtual.

¿Qué es la Tercera Oferta Virtual del SENA?

Se trata de una convocatoria nacional que ofrece programas de nivel técnico y tecnólogo 100 % virtuales, diseñados para facilitar el acceso a la educación superior a personas que trabajan, cuidan a su familia o que por cuestiones de distancia no pueden asistir presencialmente a clase.

Es importante destacar que los programas tienen la misma carga académica que los presenciales y de esta forma permite que los aprendices desarrollen competencias laborales en distintos sectores productivos.

¿Cómo puede inscribirse?

Ingrese a betowa.sena.edu.co​ ​ Seleccione el botón “Virtual”. Seleccione el programa de su interés y de clic en inscribirse. Recuerde si ya está registrado en SOFIA Plus puede ingresar los mismos datos para iniciar el proceso de inscripción en Betowa. Si no cumple con este requisito, debe dar clic en “Registrarse” y seguir los pasos. Puede comunicarse a la línea gratuita en Bogotá (601) 7366060 y fuera de la capital llamando al 018000-910-270 si tiene dudas sobre el proceso de elección.

¿Quiénes pueden inscribirse?

Colombianos y extranjeros pueden inscribirse a esta convocatoria. Además, para acceder a la formación virtual del SENA, solo necesita tener un dispositivo con conexión a internet y disponer de al menos cuatro horas diarias para el proceso formativo. ​​

Es importante destacar que los conocimientos adquiridos en los programas del SENA son homologables en diferentes universidades del país, lo que facilita la continuidad en la cadena de formación profesional de los egresados.

Estas son algunas áreas de formación disponibles

Agente de tránsito y transporte

Asesoría comercial

Contabilización de operaciones comerciales y financieras

Control de la seguridad digital

Marketing digital para el sistema de la moda

Programación de videojuegos

Servicio de recepción hotelera

¿Cuáles son los requisitos para estudiar en el SENA?

Deben ser personas naturales de origen Colombiano y a extranjeros legalmente residenciados en Colombia (es necesario que estén legalizados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y su vigencia debe ser superior a la duración del programa. No permite la cedula de extranjería temporal ni de estudiante). Los documentos de identificación válidos son: Tarjeta de Identidad, Cédula de Ciudadanía, Cédula de Extranjería. Verifique los requisitos de ingreso del programa de formación al que aplica: Acreditar situación académica, haber aprobado último año de escolaridad, etc. Contar con una dirección de correo electrónico personal.

