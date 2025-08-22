Educación básica y superior en el Catatumbo, ya es una realidad

El Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) atiende obras de infraestructura de 55 instituciones educativas ubicadas en la región del Catatumbo, específicamente en los municipios de Teorama, El Carmen, Hacarí, San Calixto, Convención, Tibú, El Carmen, El Tarra, El Zulia, Ocaña y Sardinata.

En marzo, con la declaratoria del Estado de Emergencia en el Catatumbo, el gerente del FFIE, Sebastián Caballero, dijo que: “El plan que tiene que ver con atacar de raíz el problema del reclutamiento forzado llevando el Estado a donde nunca ha ido, se lleva el Colegio-Universidad al Catatumbo uno de los pilares fundamentales que el Gobierno Nacional quiere implementar para abordar de una forma distinta lo que históricamente ha sido un problema de orden público y de reclutamiento forzado de niños en Colombia”.

Ciudadela del Conocimiento

En el municipio de El Tarra, en el Norte de Santander, se desarrolla el proyecto “Ciudadela del Conocimiento”, el cual busca transformar esta región a través del conocimiento. Este será un espacio integral, que comprende educación básica hasta educación superior. Por lo que contará con:

Un mega colegio

Módulos universitarios

Laboratorios

Biblioteca

Zonas recreativas y otros servicios.

El municipio del Tarra ha contado con una intervención de la Agencia de Renovación del Territorio, el Ministerio de Educación, universidades y gobernación, con el fin de impulsar el desarrollo económico local y contribuir a la paz, no solo del municipio, sino de la región del Catatumbo.

Incluso, esta semana, el gerente del FFIE, Sebastián Caballero visitó el municipio, específicamente la zona Rural Bracitos, con el fin de revisar los avances de las obras que se construyen actualmente.

Educación Superior en el Catatumbo

Caracol Radio conoció que la Universidad del Catatumbo, que se construye en el Tarra, inaugurara la primera fase de construcción en 20 días. Por su parte, el Ministerio espera que los estudiantes realicen un tránsito inmediato, es decir, que los beneficiarios que hoy están cursando grado 11 se vinculen inmediatamente a la educación superior.

“No será una sola universidad, será un multi campus en el que convergerán 4 universidades la UIS, el ICE, la UPC y la Francisco de Paula Santander. Estas van a ofertar programas con pertinencia territorial que tiene que ver con transformación productiva del territorio en ingenierías agroindustriales, pero también queremos empezar a ofertar áreas asociadas a la inteligencia artificial”, dijo el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, quien además señala que: “En esta primera fase podremos tener alrededor de 1.500 estudiantes en educación superior”.

Más de 1.400 colegios en zonas rurales no tienen grado 11

De cada 100 estudiantes que ingresan a primaria en las ruralidades, solo el 20% logra culminar el bachillerato. Por esto, la cartera desarrolla el proyecto SIMES, una estrategia que reorganiza la oferta educativa y la vinculación de nuevos maestros, y mejora las condiciones básicas de los colegios para que ningún estudiante se quede por fuera del sistema educativo.

Esta estrategia llega a más de 100 municipios en 20 territorios de los departamentos de Norte de Santander, Chocó, Cauca, Guainía, Guaviare, Nariño, Tolima, entre otros.