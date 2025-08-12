El líder social Jarrison Osorio continúa retenido por el Clan del Golfo en Camelias Dos de Remedios

Remedios- Antioquia

Caracol Radio había informado que desde el pasado sábado un líder social del sector El Paraíso de Cantagallo, sur de Bolívar en límites con Remedios en Antioquia, había sido retenido por el Clan del Golfo . Desde y hasta la fecha sigue en manos de ese grupo ilegal.

Las fuentes consultadas indicaron que la retención del líder social conocido Jarrison Osorio se hizo en la vereda Plaza Nueva de Remedios cuando él regresaba del área urbana; además, le quitaron dos celulares que portaba. En ese momento fue llevado a la vereda Camelias Dos, donde permanece.

La información suministrada indica que esta persona no es reconocida legalmente como presidente de la Junta de Acción Comunal porque el caserío está en ese trámite de auto de reconocimiento; sin embargo, la comunidad sí le da esa importancia como su líder comunitario.

Se ha sabido que algunos líderes comunitarios del territorio han intentado mediar para que Osorio sea liberado sano y salvo lo más pronto posible, pero no ha sido posible; el grupo ilegal se ha negado hasta el momento. También que lo han puesto a caminar con el grupo, quizás interrogándolo.

Desde la Fundación Sumapaz le han solicitado al grupo ilegal “su liberación inmediata y un canal humanitario. No más violencia contra defensores campesinos”.

Caracol Radio también ha consultado a la gobernación de Antioquia, específicamente a la Secretaría de Seguridad, desde donde han indicado que no tienen reporte de lo que ha denunciado la comunidad y los tiene en una constante zozobra. Esta información ha sido conocida por organismos internacionales y organizaciones locales desde que se hacen esfuerzos para lograr que se respete la vida.

Las fuentes aseguran que el grupo ilegal hace presencia en la vereda Camelias Dos de Remedios desde hace varios meses. Se mueven entre los sectores de Plaza Nueva, La Petra y Ana Coreto, donde permanecen, incluso con mujeres enfermeras de combate, ante las constantes confrontaciones con el ELN que les ha dejado bajas e incluso heridos.

Método de intimidación

Las fuentes le relataron a Caracol Radio que el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) intimida a las comunidades asegurándoles que, cuando denuncian, ellos inmediatamente se enteran debido a que, según ellos, supuestamente tienen contacto con autoridades policiales, militares, mandatarios y hasta senadores. Esa situación la usan como método de intimidación para que no expongan los atropellos de los que son víctimas las comunidades y parece que el cometido lo logran porque concretar información en estos caseríos rurales es bastante difícil.