Denuncian la retención ilegal de un presidente de JAC en límites entre Remedios y Cantagallo

Remedios- Antioquia

Caracol Radio conoció que un grupo ilegal retuvo contra su voluntad a un líder social de una vereda del municipio de Cantagallo, sur de Bolívar, en límites con Remedios en Antioquia. Lo que reafirma la grave situación de seguridad que atraviesa esa zona en constante conflicto entre los grupos ilegales Clan del Golfo y ELN.

Este medio de comunicación recibió información de fuentes de la zona que se deben proteger debido al riesgo de seguridad. Esta información indica que el pasado sábado el grupo ilegal Clan del Golfo autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) llegó hasta la vereda El Paraíso del municipio de Cantagallo en límites con la vereda Dos Quebradas de Remedios. Allí interceptaron al presidente de la Junta de Acción Comunal El Paraíso y, de manera obligada, lo trasladaron hasta la vereda Camelias Dos, jurisdicción de Antioquia.

Al parecer, el líder social permanece retenido y, pese a que el ejército fue consultado por Caracol Radio sobre el hecho, indican que no tiene reporte de ninguna novedad similar en la zona. Cabe recordar que este tipo de acciones criminales no son denunciadas de manera oficial en estos territorios debido al temor a represalias mayores.

Desde la zona piden al grupo armado ilegal que le respete la vida y lo devuelva a su comunidad sano y salvo. Apelando a que el Clan del Golfo inició diálogos de paz con el Gobierno nacional y este sería catalogado como un gesto de buena voluntad por parte del actor armado. También piden Estado interceder en esta situación de riesgo para el líder social.

Presencia en el territorio del Clan del Golfo