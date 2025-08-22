La estabilidad de Air-e está comprometida: Contraloría pone lupa sobre la intervención a la empresa

En el marco del 12° Foro de Andeg, el contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, alertó sobre la delicada situación financiera de la empresa Air-e, que presta el servicio de energía en la región Caribe, y advirtió que su estabilidad está comprometida por los atrasos en el pago de subsidios y la falta de soluciones estructurales por parte del Gobierno.

“La empresa Air-e viene con unas dificultades desde el punto de vista de solvencia financiera. Se le pagaron los recursos del año 2024 en este 2025, pero hay otros recursos del presente año que aún faltan por desembolsar”, señaló el jefe del ente de control.

Rodríguez recordó que la situación se arrastra desde la pandemia, cuando se prometieron reconocimientos que nunca se hicieron efectivos.

Esta acumulación de pasivos, dijo, “compromete la estabilidad financiera de la empresa y, si la estabilidad se ve comprometida, pueden presentarse afectaciones en la prestación del servicio”.

Llamado al Gobierno para evitar impacto en el Caribe

El contralor hizo un llamado directo a los ministerios de Minas y Hacienda, así como a la Superintendencia de Servicios Públicos, para coordinar soluciones inmediatas que garanticen la sostenibilidad de la compañía.

“Estamos estructurando un tablero de control y seguimiento en tiempo real para verificar los pagos y evitar que se produzca una afectación en la calidad del servicio, lo que sería un gran perjuicio para la Costa Caribe”, subrayó.

Asimismo, Rodríguez aclaró que los subsidios no son un beneficio para las empresas, sino un apoyo dirigido a los usuarios más vulnerables, aunque reconoció que es necesario actualizar los mecanismos para evitar distorsiones.

Finalmente, señaló que cualquier revisión a la Ley 142 y 143 de servicios públicos debe darse en un escenario de consenso, con participación de todos los actores, pero reiteró que lo urgente es garantizar la sostenibilidad financiera de empresas como Air-e para que no se vea comprometida la eficiencia y eficacia del servicio eléctrico en la región.