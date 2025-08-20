Es evidente que Uribe tiene la posibilidad de realizar acciones peligrosas, y presionar a la justicia: Cepeda

El primero de agosto la jueza Sandra Heredia condenó en primera instancia al expresidente Álvaro Uribe con una pena de 12 años de prisión domiciliaria. Una medida que fue catalogada como la máxima condena, debido a que no solo superó la petición de la Fiscalía General de la Nación de privar de la libertad al exjefe de Estado por apenas 9 años, sino que la jueza tenía la oportunidad de definir la pena en un periodo entre 6 y 12 años, y eligió el mayor tiempo posible. Además, la jueza el lunes 28 de julio indicó que considera culpable a Uribe de los delitos de soborno en la actuación penal y por fraude procesal. Aunque, lo absolvió del delito de soborno a testigos (soborno simple).

En Caracol Radio estuvo el senador Iván Cepeda explicando los motivos de su disgusto por la decisión del Tribunal de Bogotá sobre el caso de Uribe.

“Jueza sustentó correctamente privación de libertad de Uribe, él está presionando la justicia”