La Unión Patriótica rechaza declaraciones de Álvaro Uribe y anuncian acciones legales

A través de un comunicado, la Unión Patriótica (UP) rechazó las recientes declaraciones de Álvaro Uribe, divulgadas por el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, durante la cámara ardiente en homenaje a Miguel Uribe.

El movimiento calificó estas afirmaciones como “una grave distorsión de la verdad histórica” y un intento de justificar el “genocidio político” cometido contra su colectividad.”

“Las declaraciones de Álvaro Uribe Vélez no solo incurren en estigmatización, sino que minimizan y trivializan las graves violaciones a los derechos humanos que han sido objeto de condena internacional contra el Estado colombiano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, aseguraron.

Asimismo, la Unión Patriótica anuncia que adelantará acciones legales contra “quienes desacreditan la justicia o nieguen el genocidio político cometido en su contra”.

Finalmente, la organización política aprovechó para rechazar el asesinato de Miguel Uribe y advirtió que no se debe utilizar este hecho para “atizar la violencia política”.