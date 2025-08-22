“Ninguna ciudad de Colombia merece volver a estas épocas oscuras”: alcalde de Montería

El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, rechazó los ataques terroristas ocurridos la tarde del jueves, 21 de agosto, que cobró la vida de 12 policías en Amalfi, Antioquia; y otros civiles fallecidos en Cali, donde estallaron cilindros alrededor de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez.

“Ninguna ciudad de Colombia merece volver a estas épocas oscuras que se vivieron hace mucho tiempo en nuestro país”, dijo el mandatario local durante rueda de prensa.

El mandatario local envió mensaje de solidaridad a los parientes de todas las víctimas que hoy lloran a sus seres queridos. “Dios los acompañe en todo momento”, dijo el alcalde.

En Montería mantienen activo el protocolo de emergencia hospitalaria para recibir a los policías heridos en caso de que decidan trasladarlos a la capital ganadera.

Por otro lado, la Policía Metropolitana de Montería acató la orden de acuartelamiento en primer grado para que los uniformados respondan en caso de que se presente cualquier hecho irregular.