¿Centros de bienestar animal y/o hospital veterinario en el Quindío? animalistas responden

Armenia

Se llevó a cabo en Armenia en la Asamblea la segunda mesa departamental de protección y bienestar animal entre los temas más importantes son los albergues o centros de bienestar animal que en la mayoría de municipios de Quindío incluida la ciudad capital no tiene, pero además la propuesta de construir un hospital veterinario.

La diputada animalista Beatriz Aristizábal explicó “lo del hospital veterinario es un tema que yo creo que los quindianos anhelamos, recientemente estuvimos en Pereira conociendo el modelo que allá existe. Realmente Pereira es un sueño, son 750 millones de pesos a aproximadamente mensuales que invierten, no solamente en el hospital, sino como en todas las sedes hospitalarias que existen, pero pues la realidad al que Quindío es otra.

Nosotros desde inicio de periodo con el señor gobernador se ha evaluado, digamos, cuál es la figura que sea un proyecto sostenible en el tiempo que permita digamos contribuir o mejorar las condiciones de bienestar de los animales, pero estamos en eso.

¿Qué es lo importante?

Que ya hay un terreno destinado por parte del gobernador, por parte de la gobernación, hay unos diseños que están avanzando y asignaron unos recursos para toda la parte de diseños y esperar cómo avanza, pero vamos a tener en cuenta que un hospital público veterinario en el departamento del Quindío, yo desde mi punto de vista siendo objetiva y con todo el amor que me mueve por los animales, pues es inviable. Hay que ser también realista.

¿Y los albergues?

Albergues municipales, los municipios en su gran mayoría sexta categoría, no tienen recursos, los pocos que tienen albergue no están funcionando adecuadamente, o sea, no cumplen con toda la normatividad e inspección, vigilancia y control que se requiere.

Desde el departamento siempre hemos, o sea, digamos como diputada y eso fue un logro en el plan de desarrollo que se pudieran desde el departamento fortalecer los refugios municipales teniendo en cuenta esa carencia de recursos que hay. En este momento se está evaluando el tema de Génova Quimbaya y Circasia para fortalecer desde el departamento los refugios municipales.

Unidad móvil de rescate animal

Recientemente en la entrega de los vehículos de seguridad que hizo el gobernador, no socializaron el secretario del interior que gracias a una solicitud que hizo la policía, digamos, de acá al departamento, especialmente ambiental, pues se solicitó como ese vehículo de rescate animal y ya está en trámite y pues pronto nos darán noticias muy positivas.

Diana Rodríguez de la Fundación Animalista Eco huellas, quien también dijo que es muy importante centrarse en los centros de atención de los animales o los albergues que casi hoy ningún municipio los tiene o los tienen muy malas condiciones y agregó “más allá de la importancia de tener un hospital que, por supuesto, es importante, pero en el hospital no se pueden tener a los animales que son abandonados o que por maltrato necesitan estar en un lugar.

Pero mientras en los municipios no tengamos los centros de bienestar animal, pues todo, digamos, va a ser mucho más difícil. Siempre se va a necesitar que cada municipio, entre ellos los que ahora nos acaban de decir que no tienen centros de bienestar, lo construyen. Estamos hablando de Armenia, estamos hablando de los municipios cordilleranos que, mire, la capital del departamento del Quindío es uno de los municipios que no tiene el centro de bienestar.

Lo más importante acá, a ver, vamos a hablar dos cosas, de separarlos, desde el 2016, según la ley colombiana el Código de Convivencia y la ley 20 54 de 2020, cada municipio debe tener un centro de bienestar animal.

En ese centro de bienestar animal se deben realizar esas acciones de atención, albergue, cuidado, rehabilitación, como una especie de hospital, entonces cada municipio debe tenerlo.

En cuanto a lo que es el hospital público, esos ya son más como deseos o voluntades políticas, en este caso que sabemos la tiene el gobernador y que, hombre, no sobra, por el contrario, maravilloso que exista porque allí vamos poder llevar muchos animales que seguramente lo necesitan, se irán a destinar, suponemos, unos recursos para ellos.

Pero aquí hay que hacer énfasis es en lo que obligatoriamente los municipios tienen que tener, que son centros de bienestar animal, porque si abrimos solo hospitales donde albergamos los animales, un hospital no puede albergar animales, son los centros de bienestar animal que los tienen que albergar y a la par realizar las acciones que hace un hospital público que es la atención médica.