Animalista en Armenia fue herida con arma de fuego en medio de un rescate de perros en mal estado

Armenia

Se trata de la reconocida animalista de la ciudad Ximena Padilla quien acudió a la denuncia ciudadana sobre el mal estado en el que se encontraban cuatro perros en un aparente criadero en inmediaciones del barrio Génesis al sur de Armenia.

En diálogo con Caracol Radio expuso que hace unos días atendió el clamor de la denuncia por lo que de inmediato se dirigió al lugar donde evidenció de primera mano las precarias condiciones en las que se encontraban los animalitos donde gracias a su intervención logró rescatar a tres de los cuatro perros.

Aseguró que el terror lo vivió fue en la noche del miércoles 28 de mayo cuando nuevamente llegó al lugar con el objetivo de rescatar al perrito que faltaba, pero con tan mala suerte de que fue atacada por un hombre que se encontraba bastante alterado por la afectación al que consideraba negocio familiar.

“Entonces yo sentí, o sea, yo escuché dos disparos, después el pringonazo en la pierna, total, me dieron en la cara y no miento, me dio miedo y salí a mil. Me subí a la moto, en el instituto paré, por si de pronto me iba a ver más allá porque yo me sentía mareada. A mí no sé cómo salí. Me dañaron la cara. No, pero lo que más me dolió a mí eso fue que el perro no estaba", afirmó.

Es así como Ximena manifestó que el hombre sin mediar palabra le disparó en dos ocasiones y ella como pudo logró defenderse, sin embargo, también recibió una herida con arma cortopunzante por parte de otra de las personas que se encontraban en el lugar.

“Y el tipo me decía, “Usted me llevó más de 5 millones, era es un negocio familiar, ese perro no se consigue acá.” Ahí fue cuando recibí los dos tiros y yo no soltaba el tipo porque donde yo lo suelte le doy pie para que me siga disparando. Ahí ya comencé a sentir miedo. Entonces, yo cogí y estrujé el tipo. Yo anoche te vi por mi vida. Primera vez que me dio miedo“, relató.

Lamentó este tipo de situaciones puesto que está en contra de los criaderos para la venta de animales porque considera que no son mercancía.

Las autoridades de la ciudad informaron que el hecho no fue denunciado formalmente.