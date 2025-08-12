Por falta de infraestructura para el bienestar animal municipios se rajan: Senadora Andrea Padilla

Armenia

La senadora animalista del partido Alianza Verde Andrea Padilla autora de la ley Ángel durante el conversatorio, “crear estado para los animales” en la Universidad La Gran Colombia seccional Armenia fue clara en manifestar que Armenia y los municipios del Quindío como en el resto del país se rajan porque no tienen un centro de bienestar animal, falta mucha infraestructura, falta institucionalidad para hacer valer los derechos de los animales.

Sin embargo, destacó la voluntad tanto de la alcaldía de Armenia como de la gobernación del Quindío en asocio con las fundaciones animalistas para hacer valer las leyes que protegen a los animales, dijo que es necesario la educación y la pedagogía a la hora de denunciar casos de maltrato animal.

Y es que en la Universidad La Gran Colombia seccional Armenia se llevó a cabo el conversatorio, “Crear estado para los animales”: ley ángel con la participación de la senadora de la Alianza Verde Andrea Padilla y la presencia de Catherine Guerrero Noguera - Decana Facultad de la Vida de la Gran Colombia, Andrés Guaidía, coordinador del equipo PYBA de la Gobernación, Lady López, líder del Área de Bienestar Animal del Municipio de Armenia, el Intendente Jefe Wilson Arias, representante de la Policía Ambiental del Quindío y Diana Rodríguez de la Fundación Ecohuellas.

Conversatorio

La senadora Andrea Padilla indicó “Estos espacios de pedagogía, escuchar la gente con sus dudas a las instituciones es muy importante, porque es que una ley no es mágica. La ley no cambia la realidad. Lo que cambia la realidad es la operación de esa ley y eso depende de seres humanos, que tengan la capacidad técnica, las condiciones contractuales, el recurso, etcétera.

Entonces, muy importante esta pedagogía que estamos haciendo, además, por todo el país estamos viajero ley ángel y bueno, pues ayer hermosísimo habrá ha acompañado esa marcha porque es la voz de la ciudadanía indignada exigiéndoles a las autoridades públicas acciones frente al maltrato animal.

¿Y cómo ve la región en esa materia?

La senadora fue clara en manifestar “la región, digamos, tiene un ejercicio importante que es el equipo PYBA, el equipo de protección y bienestar animal del departamento del Quindío. Lo mismo la alcaldía tiene su equipo de protección y bienestar animal.

Pero como todo en el país pues se quedan cortos, tienen poco personal las condiciones contractuales no son las mejores, Armenia no tiene todavía un centro de bienestar animal, si esto pasa con Armenia, que es la capital, imagínese lo que pasa con el resto de los municipios del departamento.

Entonces, es positivo porque hay interés y buena voluntad, pero pues digamos se rajan como todo el país porque falta mucha infraestructura, falta institucionalidad, pero entendemos que es un proceso que se está construyendo.

Socialización de la ley

Es que una ley como la Ley Ángel, no solamente es una ley para los abogados, es una ley que debe saber usar las veedurías ciudadanas y en la que participan de, perdóneme lo coloquial, de cabo a rabo los médicos veterinarios y zootecnistas. Tienen que participar en la elaboración de las guías forenses, en la implementación de la ruta de atención al maltrato animal. son los técnicos que acompañan a los inspectores de policía cuando van a atender una denuncia por maltrato animal.

Entonces, yo les decía ahora un poco tomando del pelo, trabajo sí hay, porque lo que viene con todas estas leyes de protección animal es un gran campo de acción para los médicos veterinarios.

Pedagogía para saber denunciar casos de maltrato animal

Lo que necesitamos es que el ciudadano de a pie, la señora que vive por allá en la vereda en el corregimiento, sepa hacer la denuncia, que, si ve que el burrito, el perrito, el gatico está siendo maltratado, permanece amarrado, no le dan comida, lo golpean, lo gritan, pues no tenga temor de hacer una denuncia ante la inspección de policía o ante la Fiscalía, sepa que puede hacerla de manera anónima, que la puede hacer, si no sabe escribir, se la pueden recibir de manera oral.

Eso es lo que la gente tiene que saber, no que el artículo 23 del inciso 2 del numeral de 18, no, es cómo usar la norma y por supuesto tener una satisfacción porque vea que su denuncia activa un aparato institucional, no solamente las organizaciones defensoras de animales que son maravillosas, es que estos miles de mujeres y de hombres se dejan la piel en esta labor. no solamente hacen pedagogía, pelean con el vecino, hablan con el presidente de junta, rescatan, están haciendo esta pedagogía, pero no se nos debe olvidar que el aparato estatal es el que tiene que hacer esta labor.

Papel de las alcaldías

Las alcaldías están en mora de hacer unos materiales pedagógicos, unos ABC, unas infografías para que la gente sepa, así como le enseñan a lavarse las manos en los baños, pues que le enseñen a hacer la denuncia. Es algo tan sencillo como eso. Nosotros ya nos reunimos con la defensoría del pueblo porque ellos tienen una oficina de divulgación legislativa para pedirles que hagan unos materiales pedagógicos. Hicimos lo mismo con la Procuraduría General de la Nación.

Ellos ya emitieron unas circulares a todas las alcaldías, pero esto tiene que llegar, insisto, a doña María que vive en la vereda.

Hay otras leyes en camino en favor de los animales

La senadora Andrea Padilla indicó “Esto crece felizmente no por capricho de una senadora loca que llegó a sobar la vida al Congreso, sino crece porque esta ciudadanía está exigiendo, está indignada, está reclamando porque los animales cada vez hacen más parte de nuestras vidas. Entonces, tenemos ley Ángel, tenemos la ley Lorenzo, que es para la protección de los perros usados en seguridad y vigilancia, más de 7000 perritos.

La ley Kiara para regular todo el sector de servicios de cuidado para animales de compañía, guarderías, hoteles, pet shop, paseadores, servicios veterinarios. La ley de centros regionales de bienestar animal, que es la que permite que las alcaldías se unan en esfuerzos técnicos fiscales y administrativos para operar centros de bienestar animal en predios y con vehículos asignados por la sociedad de activos especiales.

La ley esterilizar salva, que es la que crea la política nacional de esterilización con recursos del gobierno nacional. Así lo superar ese obstáculo permanente en las alcaldías de no tengo plata, que es real, sobre todo en municipios categoría quinta y sexta. Entonces, vamos a tener financiación y cofinanciación de la nación.

Y estamos a un debate de sacar la ley empatía que es preciosa para que los niños, las niñas, los adolescentes en los colegios públicos y privados, pues desde chiquiticos cambien su forma de relacionarse con los animales a través de experiencias, contenidos educativos. Y tenemos en cola la bobadita de 11 proyectos de ley más, corralejas, cabalgatas, apoyo a rescatistas.

Y añadió “Estamos buscando crear el Fondo Nacional de Protección Animal, arrancarle un pedacito de impuestos a todo ese sector de servicios y bienes para animales con el fin de tener plata para atender a los más desfavorecidos”