Cayo responsable de atentados en Cali: Base Aérea y de los del 10 junio

Cali, Valle del Cauca

Las autoridades capturaron a Dionar Mancilla Flórez, alias “El Mocho”, señalado cabecilla de las milicias urbanas del grupo Jaime Martínez.

Según las investigaciones, este hombre sería el responsable de coordinar los atentados con explosivos en Cali y Jamundí, así como de asesinatos selectivos, extorsiones y el reclutamiento de menores en el oriente de la capital vallecaucana, incluyendo los atentados del pasado 10 de junio contra instalaciones policiales en Cali, que dejaron dos personas muertas, 38 heridas y daños significativos a la infraestructura de seguridad.

Su captura se realizó en el barrio El Poblado II, de Cali, tras seis diligencias de registro y allanamiento que permitieron también la detención de otro presunto integrante de esta estructura ilegal.

Alias “El Mocho”, tenía una orden de captura vigente por concierto para delinquir, terrorismo agravado, homicidio agravado y tentativa de homicidio.

Según las autoridades, este golpe afecta directamente la capacidad del grupo Jaime Martínez para ejecutar acciones violentas en el suroccidente del país.