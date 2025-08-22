Vuelve el pico y placa a toda el área metropolitana de Bucaramanga. ¿A partir de cuándo?

Bucaramanga

El Consejo de Estado declaró la nulidad de la sentencia de tutela que ordenaba suspender el pico y placa en los 3 municipios del área metropolitana diferentes a Bucaramanga.

La sección primera del máximo tribunal de la justicia contenciosa administrativa tuvo en cuenta una petición que hizo Carmelo Guerrero, uno de los líderes de los taxistas de la región al que no notificaron sobre el fallo de la tutela.

Le interesa: Bucaramanga: Denuncian invasión por parqueo de motos cerca al Hospital Universitario de Santander

¿Qué ordenó la tutela?

Un ciudadano, John Albeiro Salcedo González solicitó la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, a la dignidad humana, al libre desarrollo de la personalidad y al debido proceso, cuya vulneración le atribuyó al Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Bucaramanga y al Área Metropolitana de Bucaramanga.

Lea también: Hay restricciones viales por obras en un puente del área metropolitana de Bucaramanga

El Tribunal Administrativo falló la tutela a favor del señor Salcedo González ordenando el desmonte del pico y placa en Floridablanca, Girón y Piedecuesta.

Las autoridades de los 2 primeros municipios acataron la decisión y echaron abajo los actos administrativos que habían proferido sobre el pico y placa; en Girón hicieron lo mismo, pero sólo cuando empezó a correrse el incidente de desacato.

Le puede interesar: Contrato de chatarrización de vehículos abandonados en Bucaramanga bajo la lupa de la Procuraduría

Lo que dispone ahora el Consejo de Estado

Ahora, el máximo tribunal de lo contencioso administrativo en el país tiene en cuenta que Carmelo Guerrero Hernández no fue vinculado a la tutela de la referencia, pese a tener interés en el resultado del proceso porque fue parte demandante en la acción popular que dio origen a todas las medidas adoptadas en contra de la piratería en el transporte.

En términos prácticos, el auto del Consejo de Estado deja revive el pico y placa metropolitano que se volverá a aplicar a partir del próximo lunes 25 de agosto.