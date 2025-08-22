Bucaramanga: Denuncian invasión por parqueo de motos cerca al Hospital Universitario de Santander

Bucaramanga

Una ciudadana denunció públicamente la problemática por el parqueo de motos sobre el espacio público, que desde hace tiempo afecta a residentes y a transeúntes en la calle 30 con 33B, cerca a la Universidad Cooperativa de Colombia (UCC) y en inmediaciones del Hospital Universitario de Santander.

Según el testimonio, más de cien motocicletas son estacionadas diariamente sobre el andén y parte de la vía, lo que no solo impide el paso peatonal, sino que también representa un riesgo para la movilidad de ambulancias y vehículos de emergencia que necesiten ingresar al centro hospitalario.

“Uno no puede caminar tranquilo sobre el andén y es increíble que a pocos pasos del Hospital Universitario, cuando una ambulancia debe pasar de manera veloz, se vea obstaculizada por esta cantidad de motos”, expresó la denunciante, quien aseguró que incluso una persona estaría lucrándose con el cobro por el uso de este espacio público.

La comunidad cuestiona la falta de presencia de las autoridades en la zona, pese a que la problemática es evidente y constante. Por ello, hacen un llamado a la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, a la Alcaldía y al Área Metropolitana para que realicen operativos y recuperen el espacio que consideran invadido.

“Vuelvo y repito, no son diez motos, son más de cien. Es necesario que Tránsito tenga presente este sector”, reiteró la ciudadana.